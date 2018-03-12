Дрогба анонсировал завершение карьеры футболиста

Экс-форвардпланирует повесить бутсы на гвоздь по окончании нынешнего сезона.

Последним клубом 40-летнего нападающего станет американский «Финикс Райзинг», который выступает в USL — втором по силе дивизионе США.

«Футбол доставляет мне удовольствие. Я довольно поздно начал играть на серьезном уровне, но очень любил это все. Мне нравится моя нынешняя роль игрока-владельца. Вокруг меня много молодых людей, которых я могу чему-то научить. Но этот сезон станет для меня последним. Мне 40, время пришло», — сказал Дрогба в эфире TF1, сообщает «Чемпионат».

Каррик завершит карьеру по окончании сезона

Напомним, кроме «Челси», по ходу своей карьеры Дрогба также выступал за «Ле-Ман», «Генгам», «Марсель», «Шанхай Шэньхуа», «Галатасарай» и «Монреаль».