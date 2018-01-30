Аленичев: Не хотелось бы попасть в такую ситуацию, когда на улице «-40»

Главный тренер «Енисея»рассказал о работе команды на первом тренировочном сборе в Турции.

«Ребята психологически уже устают, первый сбор всегда тяжелый, но хорошо, что все с пониманием относятся к этой тяжелой работе. Работоспособность футболистов высокая, ребята терпят, и меня это очень радует. После отпуска у всех эмоциональное состояние отличное. На следующем сборе мы уже больше уделим внимание технико-тактическим моментам, чтобы игроки быстрее вспоминали, как они должны играть.

Аленичев взял на сборы 30 футболистов

Хочется, в первую очередь, чтобы наша команда показывала, как минимум, такой же футбол, как в летне-осенней части чемпионата. Я думаю, нам это вполне по силам. Но, в принципе, останавливаться на достигнутом нельзя. Мы находимся в верхней части турнирной таблицы, но прекрасно понимаем, что вся борьба впереди — в 13 турах. Нам ни в коем случае нельзя сбавлять обороты, а наоборот прибавлять и прибавлять. Считаю, что нам вполне по силам уже в мае решить ту задачу, которую мы поставили перед сезоном.

Практически каждый день мне приходят смс из Красноярска, и я сам смотрю прогноз погоды. Конечно же, не хотелось бы попасть в такую ситуацию, когда на улице "-40". Конечно, здесь более приятные, более подходящие для работы условия.

Хотел бы красноярским болельщикам и вообще жителям Красноярска пожелать, чтобы "Енисей" как можно быстрее вернулся в Красноярск и своей игрой согревал всех без исключения болельщиков нашей команды», — сказал Аленичев в интервью клубному телевидению.