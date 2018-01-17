ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Аленичев взял на сборы 30 футболистов

    Енисей ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Дмитрий Аленичев
    На фото:Дмитрий Аленичев
    «Енисей» вылетел на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который пройдет в Белеке с 17 января по 2 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

    Главный тренер Дмитрий Аленичев взял на сбор 30 футболистов. Отметим, что смотрины в «Енисее» проходит Шамиль Гасанов, известный в России по выступлению за «Анжи».

    Вратари: Михаил Филиппов, Сергей Чепчугов, Руслан Юнусов.
    Защитники: Алексей Валюков, Максим Васильев, Константин Гарбуз, Шамиль Гасанов, Валерий Кичин, Давид Мильдзихов, Александр Новиков, Евгений Песиков, Павел Рожков, Петр Тен, Никита Чичерин.
    Полузащитники: Егор Иванов, Алексей Исаев, Владимир Камеш, Михаил Комков, Александр Ломакин, Ярослав Матвиенко, Вадим Стеклов, Максим Семакин, Азим Фатуллаев, Александр Харитонов.
    Нападающие: Александр Кутьин, Артур Малоян, Станислав Матяш, Максим Руднев, Артур Саркисов, Сердер Сердеров.

    Первый сбор будет посвящен восстановлению физических кондиций игроков. Вместе с тем «красно-синие» сыграют три игры: 21 января против македонского клуба «Академия Пандева», 26 января соперником «Енисея» станет питерское «Динамо», а 1 февраля — ФК «Кешля» из Азербайджана.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 16/01
    • Тарас Бурлак перешел в «Крылья Советов»
  • 15/01
    • Петреску каждый месяц будет требовать снять очки с «Кубани»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет
    Подробный разбор
  • Дзюба на распутье
  • Где продолжит карьеру самый веселый парень российского футбола?
    •
  • «МЮ» имеет основания рассчитывать на успех
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Сток Сити»
    •
  • Трансферный дайджест. 9-15 января
  • На кого нацелился «Арсенал», за кем следит «Спартак», кому нужен хавбек «Барселоны» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Беспроигрышный первый круг. Камбек «Барселоны» на «Аноэте»
  • СМИ – о победе «Барселоны» над «Реал Сосьедадом»
    •
  • «Ливерпуль» указал на слабость «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
    •
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Минус два представителя АПЛ?
  • Прогнозы и ставки на футбол 17 января
  • 5,77
    •
  • Сможет ли «Майами» повторно победить «Милуоки»?
  • «Милуоки» — «Майами». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 18 января
  • 1,95
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:11
    • «Ростов» ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником
  • 12:52
    • Заболотный выбрал в «Зените» бывший номер Аршавина и Халка
  • 12:37
    • Хорватский полузащитник расторг контракт с «Рубином»
  • 12:24
    • «Атлетик» продлил контракт с одним из своих лидеров
  • Негостеприимный Берлин
  • «Герта» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки на матч 19-го тура чемпионата Германии по футболу 19 января
    • 1,83Послезавтра в 22:30
  • 11:56
    • Уолкотт обойдется «Эвертону» в 20 миллионов фунтов
  • 11:42
    • Стало известно, когда Маскерано проведет последний матч за «Барселону»
  • 11:08
    • Экс-игрок тульского «Арсенала» и «Торпедо» вернулся в Словакию
  • 10:48
    • Бердыев: Сразу понял, что волшебства в «Рубине» не получится
  • 10:37
    • Педро Роша назвал слова Джикии безобидной шуткой
  • 10:23
    • «Волгарь» подтвердил уход Газзаева
  • 10:07
    • Бердыев рассказал, кого хотел видеть в «Рубине»
  • 09:57
    • Луис Адриано готов завершить карьеру в «Спартаке»
  • 08:52
    • Агент не слышал об интересе ЦСКА к нападающему «Перуджи»
  • 08:42
    • Капитан «Беневенто» дисквалифицировали на год за допинг
  • 08:28
    • Божович заявил о готовности реанимировать карьеру Дзюбы
  • «Южане» не дадут «Кану» выйти из кризиса
  • «Кан» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч 22-го тура французской Лиги 1 19 января
    • 1,94Послезавтра в 22:45
  • Бойня №5
  • «Хетафе» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу 19 января
    • 3,18Послезавтра в 23:00
  • 08:08
    • Сергей Шнуров стал лицом бренда БК «Леон»
  • 07:58
    • Моуринью продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус