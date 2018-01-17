Аленичев взял на сборы 30 футболистов

«Енисей» вылетел на учебно-тренировочный сбор в Турцию, который пройдет в Белеке с 17 января по 2 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер Дмитрий Аленичев взял на сбор 30 футболистов. Отметим, что смотрины в «Енисее» проходит Шамиль Гасанов, известный в России по выступлению за «Анжи».

Вратари: Михаил Филиппов, Сергей Чепчугов, Руслан Юнусов.

Защитники: Алексей Валюков, Максим Васильев, Константин Гарбуз, Шамиль Гасанов, Валерий Кичин, Давид Мильдзихов, Александр Новиков, Евгений Песиков, Павел Рожков, Петр Тен, Никита Чичерин.

Полузащитники: Егор Иванов, Алексей Исаев, Владимир Камеш, Михаил Комков, Александр Ломакин, Ярослав Матвиенко, Вадим Стеклов, Максим Семакин, Азим Фатуллаев, Александр Харитонов.

Нападающие: Александр Кутьин, Артур Малоян, Станислав Матяш, Максим Руднев, Артур Саркисов, Сердер Сердеров.

Первый сбор будет посвящен восстановлению физических кондиций игроков. Вместе с тем «красно-синие» сыграют три игры: 21 января против македонского клуба «Академия Пандева», 26 января соперником «Енисея» станет питерское «Динамо», а 1 февраля — ФК «Кешля» из Азербайджана.