«Локомотив» сыграл вничью с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Московскийсыграл вничью с китайским клубом(1:1) в товарищеском матче на тренировочных сборах.

На 18-й минуте полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан не смог реализовать пенальти. Однако на 39-й минуте перуанец открыл счет с игры.

Китайцы отыгрались после гола Чжэна Далуня, который отличился на 54-й минуте с передачи экс-хавбека «Зенита» Акселя Витселя.

«Локомотив» после 20 туров РФПЛ лидирует в турнирной таблице. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» занял третье место в таблице чемпионата Китая по итогам завершившегося сезона.