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    «Локомотив» сыграл вничью с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский «Локомотив» сыграл вничью с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1) в товарищеском матче на тренировочных сборах.

    На 18-й минуте полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан не смог реализовать пенальти. Однако на 39-й минуте перуанец открыл счет с игры.

    Китайцы отыгрались после гола Чжэна Далуня, который отличился на 54-й минуте с передачи экс-хавбека «Зенита» Акселя Витселя.

    «Локомотив» после 20 туров РФПЛ лидирует в турнирной таблице. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» занял третье место в таблице чемпионата Китая по итогам завершившегося сезона.

    Товарищеские матчи
    «Локомотив» – «Тяньцзинь» – 1:1 (1:0)
    Голы: Фарфан, 39 (1:0). Чжэн Далунь, 52 (1:1).Нереализованный пенальти: Фарфан, 18 (вратарь).«Локомотив»: Гильерме (Коченков, 46), В.Денисов (Михалик, 46), Пейчинович (Ротенберг, 46), Кверквелия (Чорлука, 46), И.Денисов (Касаев, 46), Фарфан (Фернандеш, 46), Игнатьев (Баринов, 46), Коломейцев (Галанин, 46), Ал.Миранчук (Ари, 46), Ант.Миранчук (Корян, 46), Эдер (Лысов, 46).
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