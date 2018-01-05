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    Новый бомбардир. Арнаис принес «Барселоне» положительный результат в Виго

    Реакция СМИ на результат матча «Сельта» — «Барселона» в Кубке Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Сельта Барселона
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    Хосе Арнаис
    Хосе Арнаис
    barcablaugranes.com
    «Барселона» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании на выезде сыграла вничью с «Сельтой» со счетом 1:1. На 15-й минуте Хосе Арнаис принес «сине-гранатовым» минимальный перевес. Команда из Виго отыгралась на 31-й минуте благодаря голу Пионе Систо. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

    Ключевой гол Арнаиса

    Обозреватель газеты Marca Хосе Мария Родригес в составе «Барселоны» выделил автора забитого мяча Хосе Арнаиса.

    «Севилья» уткнулась в потолок развития Что происходит с испанским клубом? «Результативный удар Хосе Арнаиса на "Балаидосе" сделал "Барселону" фаворитом противостояния в 1/8 финала Кубка Испании. Нападающий, специализирующийся как раз на кубковых встречах, отлично выполнил свою работу в команде, которая не была уж столь привычной.

    "Сельте" не хватало утонченности в атаке и силы в защите, чтобы склонить чашу весов в свою пользу на домашнем стадионе. На "Камп Ноу" ей нужно сотворить чудо, чтобы выйти в следующий раунд.

    Очевидно, что в "Барселоне" наблюдалась массовая ротация, тем более что к предполагаемой группе добавились еще и Серхи Роберто, Жорди Альба и Иван Ракитич. Впрочем, так было в первом тайме, а во второй половине Вальверде пытался немного усилить игру», — замечает Родригес.

    Гомеш, Вермален и Арнаис – лучшие игроки

    Журналист AS Санти Хименес считает, что с лучшей стороны в этой игре себя проявили Андре Гомеш, Томас Вермален и Хосе Арнаис.

    «Реал»: по пути «Барселоны» Насколько серьезны проблемы королевского клуба? «Эрнесто Вальверде по-прежнему работает с планами на сезон. Игроки "Барселоны" хотели сэкономить силы и получить хорошие шансы на выход в четвертьфинал, и они добились своей цели, грамотно выстроив игру на "Балаидосе", где в последнее время каталонцам непросто даются хорошие результаты.

    "Барса" начала матч без Месси, Иньесты, Альбы, тер Штегена, Луиса Суареса, Ракитича и Серхи Роберто. Но даже в ослабленном составе "сине-гранатовые" добились своего и возвращаются домой в хорошем настроении.

    Несомненно, игра в Виго показала в лучшем свете Андре Гомеша, Томаса Вермалена и Хосе Арнаиса. Первый провел свой лучший матч с тех пор, как приехал в Барселону. На поле он действовал смело и отчаянно, он взял на себя руководство командой и снял с себя тот корсет, который, казалось, все время сковывал его.

    С другой стороны Вермален поддерживал тот уровень обороны, который требовался "Барсе". Он был совершенным во всем, но самое главное, что обошелся без травм.

    Большим сюрпризом стал и Арнаис, автор мяча в составе "Барселоны". Его третий гол в трех играх за первую команду очень впечатляет. Этот форвард обладает отличным чувством гола и чувствует себя непринужденно в компании с опытными партнерами», — пишет Хименес.

    По стопам Месси

    Упомянула о Хосе Арнаисе и редакция Mundo Deportivo, заметившая, что 22-летний форвард забил первый гол «Барселоны» в 2018 году.

    «Минувшей ночью Хосе Арнаис забил гол в ворота "Сельты" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Этот мяч стал первым в 2018 году для "сине-гранатовых".

    Молодой футболист взял на себя роль Лионеля Месси, который открывал счет голам команды в последние два года.

    Результативная атака случилась на 15-й минуте, когда Андре Гомеш с фланга ворвался в штрафную площадь и выполнил прострел в центр, а Арнаис кинжальным ударом поразил нижний угол ворот соперника.

    Это уже третий гол Арнаиса в Кубке Испания, который сделал его лучшим бомбардиром "Барселоны" в турнире. Он дважды поразил ворота "Мурсии" в 1/16 финала», — говорится в материале.

    Долгожданное возвращение

    Журналисты Sport.es заострили внимание на долгожданном возвращении Усмана Дембеле, который восстановился после серьезной травмы.

    «Барселона» заставила замолчать «Сантьяго Бернабеу» Реакция СМИ на победу «Барселоны» в «Эль-Класико» «Французский форвард "Барселоны" Усман Дембеле вернулся спустя 111 дней. Футболист сыграл за "Барселону" в официальном матче против "Сельты" на "Балаидосе". Это было его дебютная игра в Кубке Испании, так как до травмы он успел сыграть только в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

    Дембеле вышел на поле, заменив автора гола Хосе Арнаиса. Это произошло на 71-й минуте, что позволило французу отыграть чуть более 20 минут.

    Несколько раз Дембеле выходил на ударную позицию, однако нанести прицельный удар он так и не смог, да и в целом проиграл поединок центральным защитникам "Сельты".

    Но свою самую главную задачу Дембеле все же выполнил: он снова сыграл в официальном матче и не почувствовал последствий травмы», — отмечается в статье.

    Ждет ли «Барселону» успех в Виго?«Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании по футболу 4 января
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