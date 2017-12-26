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    «Реал»: по пути «Барселоны»

    Насколько серьезны проблемы королевского клуба?

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    «Реал» переживает завершение цикла
    «Реал» переживает завершение цикла
    Cambio16
    Онлайн: Реал Мадрид — Барселона 0:3 Завершён
    В минувший уик-энд «Реал» с крупным счетом проиграл на своем поле «Барселоне» (0:3) в Эль Класико, из-за чего отстал от лидирующих каталонцев уже на 14 очков. Разбираемся, насколько плохи дела мадридцев, и смогут ли они что-то изменить в этом сезоне.

    «Лишь мгновение ты наверху...»

    Нынешний кризис в игре и результатах «Реала» еще более удивителен, если вспомнить, каким выдался прошлый сезон и самое начало текущей кампании. Королевский клуб выиграл Лигу чемпионов в третий раз за четыре года, а также впервые за пять лет стал чемпионом страны. После межсезонья дружина Зинедина Зидана уверенно переиграла «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Европы, а также в обоих матчах за Суперкубок Испании разбила «Барселону». Казалось, эту машину не остановить никому и в новом футбольном году, тем не менее, все это было лишь иллюзией.

    Стоило начаться тем турнирам, где «Сливочным» предстояло защищать добытые трофеи, как почти сразу же начались проблемы. Периодические потери очков в Примере обернулись катастрофическим отставанием от каталонского конкурента на 11 очков, которое в итоге перед Рождеством выросло в 14 баллов, тогда как в Лиге чемпионов команда показательно проиграла «Тоттенхэму» (1:3) в Лондоне, довольствовавшись лишь ничьей в Мадриде, из-за чего пробились в плей-офф со второго места и теперь встретятся с грозным ПСЖ.

    Такое падение «Реала» кажется удивительным, но в действительности все это закономерно. Как закономерно то, что после сытного обеда любому человеку уже не хочется смотреть на еду.

    Пресыщение и застой

    Да-да, команда Зидана уже пресытилась, поэтому ей тяжело демонстрировать тот же уровень игры, ту же мотивацию и тот же характер, что ранее. Успехи клуба последних четырех лет потребовали слишком больших прежде всего эмоциональных сил, чтобы было иначе. Вовсе не напрасно до королевского клуба никто в истории не выигрывал Лигу чемпионов два года кряду за ее 25-летнюю историю. Наставник «Сливочных» мастерски использовал в прошлом сезоне ротацию, чтобы снизить нагрузку на своих стареющих лидеров вроде Криштиану Роналду, Карима Бензема и Луку Модрича, а также умело мотивировал качественных резервистов вроде Альваро Мораты, Хамеса Родригеса и Пепе. Теперь первые трое свежее и более мотивированы отнюдь не стали, в то время, как других трех в команде уже нет.

    Да, им на замену в коллектив пришли Борха Майораль, Дани Себальос и Хесус Вальехо, но они еще не готовы заступить на такой уровень. Очевидно, что им нужно время, дабы добиться существенного прогресса. Отдельного внимания заслуживает форма Роналду, который за последние четыре года полноценно отдохнул лишь летом 2015 года, работая на износ. График португальца в последние два года впечатляет: победа в Лиге чемпионов-2016, триумф на Евро-2016, успех в ЛЧ-2017 и Примере-2017, участие на Кубке Конфедераций-2017, где команда вылетела в плей-офф. И это игрок, которому спустя месяц будет 33 года. Хотя он и супернападающий, но все же — человек.

    Упасть, чтобы подняться

    Похожая ситуация с другими лидерами «Реала». Они провели слишком много изнуряющих и в основном успешных матчей, и это не прошло без следа. При этом они не чувствуют настоящей конкуреции со стороны пришедших новичков по причине их неготовности конкурировать. В первую очередь это касается Бензема, не сбавлять которого в прошлом сезоне постоянно заставлял Мората.

    В этой ситуации мадридцам ничего не остается, кроме как смириться с текущим положением вещей и просто... играть. Угнаться за «Барселоной» в чемпионате Испании уже нереально, а в Лиге чемпионов есть мощные конкуренты вроде «Манчестер Сити», чьи уровень игры, сила мотивации и качество резерва выше того, что сейчас есть у подопечных Зидана. Но это не означает, что у команды не остается целей на сезон. В новом году ей необходимо насмотреться на успехи других, чтобы вернуть в себе утраченный голод. Тем временем, новички должны получить больше времени на поле, чтобы заставить лидеров считаться с собой. Их потенциал вполне соответствует классу «Реала».

    Наконец, уже летом королевскому клубу понадобится свежая кровь высокого уровня в атаку. Станет ли жертвой этого переливания сам Роналду — вопрос действительной сложный. Тем не менее, похоже, что «Сливочным» действительно пора прощаться с португальцем, ведь сейчас за него можно выручить больше денег, чем в будущем, когда в его игре неизбежно произойдет еще больший спад. Между тем, класс его потенциальных преемников, о которых пишет пресса (Неймар и Эден Азар) сулит вполне достойную замену.

    Словом, как и «Барселона», больно упавшая после многочисленных успехов в 2014 году, «Реал» переживает похожий период и требует похожих действий. Не он первый, не он последний.

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