ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» в Кубке Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Барселона Сельта
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» — 1:1.

    Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Прошла атака «Барселоны» левым флангом, последовал прострел чуть назад от Гомеша, а Хосе Арнаис, находившийся в центре, в касание направил мяч в противоход голкиперу — низом точно в угол.

    На 31-й минуте счет сравнялся. Почти на лицевой линии у ворот «Барселоны» мяч обработал Пионе Систо, отодвинулся чуть назад и затем с близкого расстояния, но с острого угла пробил под перекладину — мяч прошёл над руками голкипера.

    В матче в Виго впервые с сентября 2017 года на поле вышел нападающий каталонцев Усман Дембеле. Француз восстановился от травмы, полученной им минувшей осенью в игре против «Хетафе».

    Ответный матч между «Барселоной» и «Сельтой» состоится 11 января на стадионе «Камп Ноу»

    Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч
    «Сельта» — «Барселона» — 1:1 (1:1)
    Голы: Арнаис, 15 (0:1). Систо, 31 (1:1).«Сельта»: Альварес, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро (Ронкалья, 82), С.Гомес, Васс (Мендес, 68), Лоботка, Хосабед Санчес, Систо (Эмре Мор, 67), Аспас, М.Гомес.«Барселона»: Силлессен, Пике, Фермален, Динь, Алейш Видаль (Серхи Роберто, 76), Семеду, Бускетс, Паулинью (Ракитич, 71), Андре Гомеш, Суарес, Арнаис (Дембеле, 72).Предупреждения: Фонтас, 26. Андре Гомеш, 64.
    В другом матче 1/8 финала «Вильярреал» на выезде потерпел поражение от «Леганеса» — 0:1.

    Победу хозяевам поля принес точный удар марокканского нападающего Нордина Амрабата на 49-й минуте.

    Отметим, что в составе гостей 68 минут на поле провел российский полузащитник Денис Черышев.

    Ответный матч между «Вильярреалом» и «Леганесом» состоится 10 января. Начало игры — 21.30 по московскому времени.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч
    «Леганес» — «Вильярреал» — 1:0 (0:0)
    Гол: Амрабат, 49 (1:0).«Леганес»: Чампанье, Рауль Гарсия, Тито, Сиовас, Бустинса, Рубен Перес (Эрасо, 46), Габриэл, Херард Гумбау, Амрабат (Бовю, 57), Эль-Жар (Мантовани, 89), Наранхо.«Вильярреал»: Барбоса, Рукавина, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Пау Торрес, Тригерос, Герра (Эрнандес, 75), Черышев (Пабло Форнальс, 68), Самуэль Кастильехо, Энес Унал (Бакка, 61), Раба.Предупреждения: Рубен Перес, 32. Альваро Гонсалес, 67. Сиовас, 90.
    Ждет ли «Барселону» успех в Виго?«Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании по футболу 4 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Вератти в пустыне, Гризманн в НБА, а Буффон — в пушистом свитере
  • Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола праздновали Рождество
    •
  • 05/01
    • «Реал» разгромил «Нумансию» в Кубке Испании
  • 04/01
    • Виктор Вальдес завершил карьеру
  • 04/01
    • «Севилья» в дебютном матче Монтеллы победила в Кубке Испании
  • 03/01
    • «Атлетико» обыграл «Льейду» в Кубке Испании
  • 02/01
    • Месси — лучший игрок 2017 года по версии Marca, Роналду — второй
  • 02/01
    • Неймар признан лучшим бразильским футболистом из числа играющих в Европе
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФААлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Чикаго» попробует остановить «Вегас»
  • «Чикаго» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 января
  • 1,96
    •
  • Подарят ли «Айлендерс» и «Питтсбург» результативный поединок?
  • «Айлендерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 января
  • 1,75
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 08:01
    • Турецкие клубы не делали предложений по Кришито
  • 07:49
    • IFAB 22 января обсудит использование видеоповторов на ЧМ-2018
  • 07:22
    • Салах признан лучшим африканским футболистом 2017 года
  • 01:55
    • «Реал» разгромил «Нумансию» в Кубке Испании
  • 01:30
    • «Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Вест Хэмом»
  • 00:56
    • Будогосский: Карасев достоин работать на ЧМ-2018
  • 00:16
    • Российский клуб нацелился на хавбека «Лилля»
  • 23:54
    • Нобоа: Я больше не хочу играть в Европе
  • Жаркая зима «Спартака»
  • Как действующий чемпион России проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона
    • Вчера в 23:12
  • Подарит ли «Верона» шанс «Ювентусу»?
  • «Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки на чемпионат Италии по футболу 6 января.
    • 1,57Завтра в 17:00
  • 18:50
    • М'Вила близок к переходу в «Сент-Этьен»
  • Какой будет старт Монтеллы в Ла Лиги?
  • «Севилья» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 января
    • 1,81Завтра в 22:45
  • «Сухие» праздники для «Леванте»
  • «Барселона» — «Леванте». Прогноз и ставки на матч 18-го тура испанской Примеры 7 января
    • 1,66Послезавтра в 18:15
  • Ход конем
  • «Сельта» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу 7 января
    • 1,65Послезавтра в 22:45
  • 16:05
    • Ахмед Муса может перейти в «Бурсаспор»
  • 15:27
    • Виктор Вальдес завершил карьеру
  • 15:14
    • «Реал» подписал Аррисабалагу
  • 14:59
    • Форлан подписал контракт с футбольным клубом из Гонконга
  • Мората — двойка, Санчес — пять. Лучший матч месяца
  • Центральный матч 22-го тура Премьер-лиги — в обзоре СМИ
    • Вчера в 13:45
  • 13:09
    • «МЮ» ведет переговоры с Моуринью о продлении контракта
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус