«Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» в Кубке Испании

В первом матче 1/8 финала Кубка Испаниина выезде сыграла вничью с— 1:1.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Прошла атака «Барселоны» левым флангом, последовал прострел чуть назад от Гомеша, а Хосе Арнаис, находившийся в центре, в касание направил мяч в противоход голкиперу — низом точно в угол.

На 31-й минуте счет сравнялся. Почти на лицевой линии у ворот «Барселоны» мяч обработал Пионе Систо, отодвинулся чуть назад и затем с близкого расстояния, но с острого угла пробил под перекладину — мяч прошёл над руками голкипера.

В матче в Виго впервые с сентября 2017 года на поле вышел нападающий каталонцев Усман Дембеле. Француз восстановился от травмы, полученной им минувшей осенью в игре против «Хетафе».

Ответный матч между «Барселоной» и «Сельтой» состоится 11 января на стадионе «Камп Ноу»

Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч «Сельта» — «Барселона» — 1:1 (1:1) Голы: Арнаис, 15 (0:1). Систо, 31 (1:1).«Сельта»: Альварес, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро (Ронкалья, 82), С.Гомес, Васс (Мендес, 68), Лоботка, Хосабед Санчес, Систо (Эмре Мор, 67), Аспас, М.Гомес.«Барселона»: Силлессен, Пике, Фермален, Динь, Алейш Видаль (Серхи Роберто, 76), Семеду, Бускетс, Паулинью (Ракитич, 71), Андре Гомеш, Суарес, Арнаис (Дембеле, 72).Предупреждения: Фонтас, 26. Андре Гомеш, 64.

В другом матче 1/8 финалана выезде потерпел поражение от— 0:1.

Победу хозяевам поля принес точный удар марокканского нападающего Нордина Амрабата на 49-й минуте.

Отметим, что в составе гостей 68 минут на поле провел российский полузащитник Денис Черышев.

Ответный матч между «Вильярреалом» и «Леганесом» состоится 10 января. Начало игры — 21.30 по московскому времени.