«Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» в Кубке Испании

На фото:Фрагмент матча
uefa.com
В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона»
на выезде сыграла вничью с «Сельтой»
— 1:1.
Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Прошла атака «Барселоны» левым флангом, последовал прострел чуть назад от Гомеша, а Хосе Арнаис, находившийся в центре, в касание направил мяч в противоход голкиперу — низом точно в угол.
На 31-й минуте счет сравнялся. Почти на лицевой линии у ворот «Барселоны» мяч обработал Пионе Систо, отодвинулся чуть назад и затем с близкого расстояния, но с острого угла пробил под перекладину — мяч прошёл над руками голкипера.
В матче в Виго впервые с сентября 2017 года на поле вышел нападающий каталонцев Усман Дембеле. Француз восстановился от травмы, полученной им минувшей осенью в игре против «Хетафе».
Ответный матч между «Барселоной» и «Сельтой» состоится 11 января на стадионе «Камп Ноу»
Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч
«Сельта» — «Барселона» — 1:1 (1:1)
Голы: Арнаис, 15 (0:1). Систо, 31 (1:1).«Сельта»: Альварес, Фонтас, Мальо, Хонни Кастро (Ронкалья, 82), С.Гомес, Васс (Мендес, 68), Лоботка, Хосабед Санчес, Систо (Эмре Мор, 67), Аспас, М.Гомес.«Барселона»: Силлессен, Пике, Фермален, Динь, Алейш Видаль (Серхи Роберто, 76), Семеду, Бускетс, Паулинью (Ракитич, 71), Андре Гомеш, Суарес, Арнаис (Дембеле, 72).Предупреждения: Фонтас, 26. Андре Гомеш, 64.
В другом матче 1/8 финала «Вильярреал»
на выезде потерпел поражение от «Леганеса»
— 0:1.
Победу хозяевам поля принес точный удар марокканского нападающего Нордина Амрабата на 49-й минуте.
Отметим, что в составе гостей 68 минут на поле провел российский полузащитник Денис Черышев.
Ответный матч между «Вильярреалом» и «Леганесом» состоится 10 января. Начало игры — 21.30 по московскому времени.
Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч
«Леганес» — «Вильярреал» — 1:0 (0:0)
Гол: Амрабат, 49 (1:0).«Леганес»: Чампанье, Рауль Гарсия, Тито, Сиовас, Бустинса, Рубен Перес (Эрасо, 46), Габриэл, Херард Гумбау, Амрабат (Бовю, 57), Эль-Жар (Мантовани, 89), Наранхо.«Вильярреал»: Барбоса, Рукавина, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Пау Торрес, Тригерос, Герра (Эрнандес, 75), Черышев (Пабло Форнальс, 68), Самуэль Кастильехо, Энес Унал (Бакка, 61), Раба.Предупреждения: Рубен Перес, 32. Альваро Гонсалес, 67. Сиовас, 90.