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    «Барселона» заставила замолчать «Сантьяго Бернабеу»

    Реакция СМИ на победу «Барселоны» в «Эль-Класико»

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    «Реал» — «Барселона»
    «Реал» — «Барселона»
    uefa.com
    Онлайн: Реал Мадрид — Барселона 0:3 Завершён
    Мадридский «Реал» в домашнем «Эль-Класико» в рамках 17-го тура Примеры потерпел сокрушительное поражение от «Барселоны», позволив каталонцам оторваться на 14 очков и практически распрощавшись с надеждами на чемпионский титул.

    Первый тайм — «королевский»

    «Главной неожиданностью перед матчем стало отсутствие в стартовом составе хозяев Иско. Лучший игрок сборной Испании #прямосейчас был принесен Зиданом в жертву идее персональной опеки Месси. Вместо испанца на поле появился Матео Ковачич, который в августовском Суперкубке отвечал за индивидуальную опеку аргентинца.

    В первые 20 минут план французского тренера работал как часы – не только Месси, но и вся "Барселона" не могла добраться до мяча и перейти центральную линию, таким плотным и высоким был прессинг "Королевского клуба". Сетка за спиной Марка-Андре тер Штегена сотряслась уже на второй минуте игры, но Роналду, головой отправивший мяч в ворота, залез в офсайд.

    Несмотря на то, что гости вскоре смогли немного освоиться и даже создали несколько опасных моментов в штрафной Кейлора Наваса – главным образом, благодаря Месси и Паулинью, – первая половина матча осталась целиком за "сливочными". Будь чуть удачнее Карим Бензема, попавший в штангу, и хозяева ушли бы на перерыв, ведя в счете», — пишет Егор Бычков для «Спорт-Экспресса».

    Зинедин Зидан
    Главный тренер «Реала»
    Мы хорошо начали матч, в первой половине встречи была равная игра. Очень обидное для нас поражение. Нам очень тяжело сейчас, но таков результат, это футбол. Выбор состава на матч – полностью мое решение. Ковачич вышел, чтобы сдерживать Месси, и у него это получалось. Удаления периодически случаются. С учетом красной карточки и тех замен, что сделала «Барселона», нам было очень тяжело. Во втором тайме мы совершили ошибку, плохо защищались и пропустили гол. На таком уровне все решают детали. Не будем сходить с ума из-за проигрыша. Очень тяжелое поражение, но нам не обязательно что-то менять. Мы никогда не опустим руки. Сейчас будет перерыв в чемпионате. Обдумаем наше положение, проанализируем ошибки. Потом некоторое время побудем с семьями и вернемся назад. Еще ничего не решено.

    Победный марш «Барселоны»

    «Команда Вальверде продолжает свой впечатляющий марш через Ла Лигу, независимо от соперника или сценария игры. Из пепла команды, битой на "Бернабеу" в августовском матче за Суперкубок, к декабрю родилась новая команда.

    Подарившая сопернику первый тайм "Барселона", во втором показала лучшую свою игру. Счет 3:0 – это не просто досрочная заявка на победу в чемпионате: каталонцы уничтожили своего принципиального соперника и оставили его истекающего кровью, униженного, превращенного в груду угля — очень кстати к Рождеству.

    "Реал" доминировал до перерыва, но после уснул – и проснуться ему уже было не суждено. Голы Суареса, Месси (с пенальти) и Алейша Видаля принесли гостям победу, и с финальным свистком для "Реала" закончился не только матч, но и борьба в Ла лиге», пишет Хесус Санчес для Marca.

    Эрнесто Вальверде
    Главный тренер «Барселоны»
    Мы очень довольны, выиграли на выезде у сильного соперника. Это класико, очень важный матч. Еще даже не завершился первый круг чемпионата Испании, впереди много туров. У нас есть хороший отрыв, но он ничего не значит на данный момент. Еще ничего не решено. В первом тайме «Реал» играл очень хорошо, они вынуждали нас действовать через длинный пас, но нам все равно удавалось создавать опасные моменты. После перерыва мы взяли ход матча под свой контроль и завладели мячом. Мы не стали менять нашу тактику после второго гола, продолжили атаковать. В этот промежуток «Реал» создал чуть ли не больше моментов, чем при игре в равных составах. Мы могли и пропустить на этом отрезке. Сегодня играли две команды, любая из которых может победить в отдельно взятом матче друг с другом. Мы очень близки по силе, но эта встреча – урок для всех. Раньше они обыгрывали нас, теперь мы были лучше и победили. Все может поменяться.

    Великолепный Бускетс

    «И все-таки главный эпизод декабрьского класико-2017, как мне кажется, совершил не Месси. Если почему-то не видели – не поленитесь, посмотрите, как в начале второго тайма при счете 0:0 Серхио Бускетс, оказавшись под жесточайшим прессингом нескольких мадридцев перед своей штрафной, дважды сменил направление движения, облапошил всех своих преследователей и продольным пасом вложил мяч в ногу Ракитичу, к тому мгновению освободившемуся от соотечественника Модрича. И понеслась контратака, образцово завершившаяся первым голом.

    Вот за такое понимание игры и бережливое отношение к мячу – нет, к Мячу – от Бускетса был без ума Пеп Гвардьола во времена работы в "Барсе". И в первые же дни работы с первой каталонской команды объявил руководству, что будет делать на этого парня ставку, хотя на тот момент это решение представлялось совсем не очевидным. В биографии Гвардьолы эта история описывается очень подробно, и когда он Бускетс сотворил шедевр на "Бернабеу", я тут же ее вспомнил.

    Этот гол каталонцев, а вскоре и второй, стали абсолютно логичным отражением того, что происходило в начале второго тайма. До перерыва "Реал" был хорош, агрессивен, дисциплинирован, настроен на прессинг. Он был чуть-чуть, но лучше "Барселоны". И с мячом работал интереснее», — восхищается колумнист «Спорт-Экспреса» Игорь Рабинер.

    Рафаэль Варан
    Защитник «Реала»
    Нам не удалось реализовать свои моменты в те отрезки матча, когда «Реал» играл хорошо, а «Барселона» смогла забить. Это и предопределило исход класико. В первом тайме мы играли очень хорошо, но во втором мы сдали из-за усталости. После удаления нам стало совсем тяжело. Этот результат не перечеркнет успехов клуба в 2017 году, но в 2018-м нам будет тяжело. Но мы не собираемся заранее сдаваться. Всегда очень обидно проигрывать в таких матчах, неприятный результат. Команде надо прибавлять

    Чемпионский коридор на «Бернабеу»

    «Не было никакого "коридора" перед матчем – зато его сделали после. С финальным свистком "Барса" прошла по "коридору" к чемпионству, нанеся "Реалу" тяжелейший, практически смертельный удар на его собственной территории: выиграв "класико" со счетом 3:0 и увеличив отрыв до 14 очков.

    Еще один признак огромного уважения Зидана к Месси — стартовый состав хозяев. Тренер "Реала" решил повторить трюк, отлично сработавший в матче за Суперкубок, и посадил на лавку Иско – вместо него на поле вышел Ковачич с задачей индивидуальной опеки аргентинца.

    "Реал" практически задушил каталонцев в первом тайме высоким прессингом, но сине-гранатовые справились с давлением и во второй половине игры показали высшее мастерство. Суарес, Месси и Видаль заставили замолчать "Сантьяго Бернабеу" и самым лучшим образом поздравили своих болельщиков с надвигающимся Рождеством», — пишет Роджер Торелло для Мundo Deportivo.

    Андрес Иньеста
    Полузащитник «Барселоны»
    Еще один шаг на пути к победе в примере и три важные очка в матче против одного из конкурентов. Поздравляю команду с этим результатом. Впереди еще будет много матчей, поэтому нельзя списывать «Реал» со счетов. В спорте все может случиться. В первом тайме «Реал» часто создавал опасные моменты у наших ворот, но мы ждали своих шансов. Знали, что у нас тоже будет возможность забить мадридцам. Во втором тайме у «Барселоны» многое получалось, и мы смогли открыть счет

    «Реалодожималка»

    «И не отпустила "Барса" соперника, начала дожимать! Месси вывел Суареса на удар, затем сразу несколько футболистов гостей подключились на добивание, а из пустых ворот руками мяч вынес Карвахаль. Это пенальти и удаление за умышленную игру рукой. Месси поодшел к точке и прошил щурившегося от солнечного света Наваса. Очень спокойно "Барселона" увеличила преимущество, это характерная черта для команды Эрнесто Вальверде.

    "Реалу" необходимо было перестраиваться, что-то или кого-то менять. Рамос сошел с ума и дал по уху Суаресу, а Каземиро немногим ранее в стиле кунг-фу чуть не травмировал уругвайца. Зидан же не обращал на все это внимание и готовил сразу три замены: сначала вместо Бензема вышел Начо, а потом Бейл и Асенсио появились на поле, а ушли с него Каземиро и Ковачич. Снял тренер номинальных опорных и трансформировал схему в 4-2-3.

    Выход еще трех креативных футболистов действительно сработал. Сначала Асенсио прострелом едва не вывел Роналду на пустые ворота, а затем Модрич уже справа нашел пасом Бейла. Валлиец пробил, но Тер Штеген сыграл блестяще. Затем немецкий вратарь щекой отбил удар с трех метров от Рамоса. Пропусти немец за пять минут до конца матча, интрига в этой встрече появилась бы молниеносно. Но свежий Видаль забил третий после гениального паса Месси от лицевой на линию штрафной. И все. С интригой, видимо, не в этот раз», — констатирует автор «Советского Спорта» Константин Кринский.

    Матео Ковачич
    Полузащитник «Реала»
    Сейчас у нас сложный период, но мы должны пройти его. В первом тайме мы выглядели здорово, не хватало только гола. Во втором тайме забил соперник. Мы немного подсели физически. У «Барселоны» было больше пространства, они играли лучше. Гол все нам усложнил. Теперь мы должны продолжать работать. Ситуация в чемпионате сложная, но «Реал» никогда не сдается

    «Реал» выбросил белый флаг

    «Мадридский клуб выбросил белый флаг, хотя теперь ему придется еще полгода скучать в ожидании окончания чемпионата, когда все будет оформлено официально.

    Катастрофические полчаса, лишившие "Реал" чемпионского титула, оставили также две тревожные мысли: во-первых, "Барселоне" даже не нужен был Месси, а во-вторых, лишь героизм Кейлора Наваса, который явно держал в уме сидящего на чемоданах Кепу Аррисабалагу, спас "Реал" от куда более крупного разгрома. Также это "класико" показало, что Зидан слишком опасается Месси, а статистика Бензема все больше уходит в минус.

    Годы соперничества и тренерской борьбы – Гвардиола-Моуринью-Виланова-Анчелотти-Луис Энрике-Зидан-Вальверде – закончились тем, что "Реал" и "Барса" стали неотличимы друг от друга. Одинаковые схемы 4-4-2, с быстрыми фланговыми защитниками, опорником-чистильщиком, двумя креативными полузащитниками и т.д. Но какими разными оказались два тайма: в первом игру вели подопечные Зидана, во втором она шла под диктовку Вальверде.

    Паулиньо мог превраться из объекта насмешек в предмет почитания – если бы не Навас, на счету бразильца был бы гол-другой. Но забивали в этот вечер другие – финальный свисток знаменовал для мадридской команды завершение чемпионата, оставшаяся часть которого покажется ей вечностью», — пишет Луис Нието для AS.

    Марсело
    Защитник «Реала»
    Второй пропущенный гол и красная карточка слишком усложнили для нас игру. В первом тайме мы играли хорошо. Даже после двух пропущенных мячей мы старались забить. Но все получилось так, как получилось. Нам не стоит опускать руки. Некоторые дни бывают успешные, некоторые – нет. Но мы с Зиданом до самой смерти. Мы его полностью поддерживаем. Сомнений тут быть не может. Возможно, люди забыли, что мы и он вместе выиграл в этом году. Это не конец нашей истории. Мы сделали все, что было в наших силах, но тут надо говорить о «Барселоне», которая была более эффективна в ключевых эпизодах

    Прагматик Вальверде и злой гений Месси

    «Футбол "Барселоны" стал намного коварнее. Она спокойно может отсиживаться в обороне в ожидании своего часа. И в этом велика заслуга нового тренерского штаба. Эрнесто Вальверде прагматик, он ищет баланс в игре своей команды. Для него тотальное преимущество во владении мячом не догма. Его "Барса" скромнее той, что была при Гвардиоле или Луисе Энрике. "Барса" Вальверде ищет и все чаще находит наиболее короткие пути к голу.

    Почти во всех больших матчах этого сезона каталонцы играли рационально и даже скучно – с "Атлетико" и "Юве" на выезде. На "Бернабеу" было то же самое. И нет сомнений, что ничья бы их устроила. Турнирная таблица – вот, что самое важное для Вальверде. Возможно, такого прагматичного подхода и не хватало каталонцам все эти годы после Гвардиолы.

    А за романтику и красоту футбола пусть отвечает гений Месси. Бывший капитан сине-гранатовых Хави перед матчем назвал аргентинца "проклятием мадридского Реала". Это подтверждает статистика: сегодня Лео забил свой семнадцатый гол в класико – больше, чем кто бы то ни было. Также на его счету результативная передача», — пишет для «Советского Спорта» Эльвин Керимов.

    Луис Суарес
    Нападающий «Барселоны»
    Мы на 14 очков опережаем «Реал», но у них еще игра в запасе, а ведь еще есть «Валенсия» и «Атлетико». Эти команды поддавливают нас и их нельзя игнорировать. То, что я забил, мне лично пойдет на пользу, но больше всего меня радует наша командная игра. Мы играли командно, хорошо прессинговали и выжимали максимум из своих моментов

    «Барса» снова сделал это

    «Вальверде не стал экспериментировать с составом — если не сломано, не чини. Его предпосылка, как обычно, заключалась в том, чтобы доминировать в центре поля, на футбольной кухне, где все заваривается.

    И это решение вызвало побочный эффект в "Реале". Зидан, чтобы противостоять сопернику, принес в жертву талант и креативность Иско, сделав ставку на мышцы Ковачича.

    "Реал" мог открыть счет уже в первые десять минут, но Криштиану Роналдо потерпел неудачу. Это был не день "​​Золотого мяча".

    Эта "Барса" уже приучила нас к своей особенной манере игры: будто бы сонная в течение всего матча, она неожиданно включается и впрыскивает смертельный яд под кожу сопернику.

    Так произошло и на этот раз. Усыпив бдительность хозяев в первом тайме, после перерыва гости нанесли три резких удара и решили исход поединка.

    Когда Карвахаль сыграл рукой после удара Суареса и арбитр удалил его, назначив пенальти, одиннадцатиметровый исполнил Лео Месси со всей возможной силой, точностью и гневом. Гол он праздновал так, как будто выиграл чемпионат. Он и вся команда. А вместе с ними и вся Барселона.

    Стоит отдать "Реалу" должное – он сражался до конца, даже оставшись вдесятером. Но "Барса" сделала это снова. Она вернулся в Мадрид, чтобы выиграть у "Реала" и заставить замолчать "Сантьяго Бернабеу".

    Теперь "Реал" в 14 очках позади, "Атлетико" – в 9. Если суметь грамотно распорядиться этим преимуществом, можно будет отпраздновать победу. Но нельзя терять бдительность», — пишет Тони Фриерос для Sport.es.

    Зидан — антигерой

    «После матча Варан давал интервью и не был потным. Человек отходил весь матч, а не бегал. И если Месси так можно – он так пару лет играет, то центральному защитнику, если его команда в меньшинстве полчаса в конце – нельзя. "Реал" выступил ужасно, тут за кого ни возьмись – разочаровали. Ковачич тем, как закрывал опорную зону, когда надо было.

    Рамос своим дерганьем сломал систему защиты, Марсело забыл атаковать, Каземиро ужасно выбирал позицию, Роналду – не открывался. А неприкасаемый Бензема – как символ того, что Зидан оброс трофеями, но после "Реала" может провалиться всюду, где будет работать. Нельзя так готовится к Эль Класико, победа над азиатами и южноамериканцами не значит ничего в мире европейского футбола», — возмущается автор Soccer.ru Станислав Горин.

    Месси проив Роналду

    «Лидер "Барселоны" выпадал из игры на продолжительные отрезки, особенно в первом тайме, но все же собрал достойные 1+1. Даже в первом голе велика заслуга Лео: не сделав ни одного касания в контратаке, он увел за собой игравшего персонально Ковачича и оголил центр соперника.

    Гол с пенальти стал для Месси 25-м в класико – отрыв аргентинца от преследователей снова вырос.

    Криштиану, проведший совсем слабый матч, застрял на третьем месте (17 мячей) – пока ему не по силам даже результат Альфредо Ди Стефано (18).

    Кроме прочего, Месси обогнал вечного соперника по голам за календарный год: теперь 54 против 53 – до января ни то, ни другой уже не сыграют. Достать обоих (или хотя бы одного) еще может нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн – у него 50 голов и два декабрьских матча в запасе», — подсчитывают авторы блога «О духе времени».

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