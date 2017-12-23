«Барселона» заставила замолчать «Сантьяго Бернабеу»

Первый тайм — «королевский»
«Главной неожиданностью перед матчем стало отсутствие в стартовом составе хозяев Иско. Лучший игрок сборной Испании #прямосейчас был принесен Зиданом в жертву идее персональной опеки Месси. Вместо испанца на поле появился Матео Ковачич, который в августовском Суперкубке отвечал за индивидуальную опеку аргентинца.
В первые 20 минут план французского тренера работал как часы – не только Месси, но и вся "Барселона" не могла добраться до мяча и перейти центральную линию, таким плотным и высоким был прессинг "Королевского клуба". Сетка за спиной Марка-Андре тер Штегена сотряслась уже на второй минуте игры, но Роналду, головой отправивший мяч в ворота, залез в офсайд.
Несмотря на то, что гости вскоре смогли немного освоиться и даже создали несколько опасных моментов в штрафной Кейлора Наваса – главным образом, благодаря Месси и Паулинью, – первая половина матча осталась целиком за "сливочными". Будь чуть удачнее Карим Бензема, попавший в штангу, и хозяева ушли бы на перерыв, ведя в счете», — пишет Егор Бычков для «Спорт-Экспресса».
Победный марш «Барселоны»
«Команда Вальверде продолжает свой впечатляющий марш через Ла Лигу, независимо от соперника или сценария игры. Из пепла команды, битой на "Бернабеу" в августовском матче за Суперкубок, к декабрю родилась новая команда.
Подарившая сопернику первый тайм "Барселона", во втором показала лучшую свою игру. Счет 3:0 – это не просто досрочная заявка на победу в чемпионате: каталонцы уничтожили своего принципиального соперника и оставили его истекающего кровью, униженного, превращенного в груду угля — очень кстати к Рождеству.
"Реал" доминировал до перерыва, но после уснул – и проснуться ему уже было не суждено. Голы Суареса, Месси (с пенальти) и Алейша Видаля принесли гостям победу, и с финальным свистком для "Реала" закончился не только матч, но и борьба в Ла лиге», пишет Хесус Санчес для Marca.
Великолепный Бускетс
«И все-таки главный эпизод декабрьского класико-2017, как мне кажется, совершил не Месси. Если почему-то не видели – не поленитесь, посмотрите, как в начале второго тайма при счете 0:0 Серхио Бускетс, оказавшись под жесточайшим прессингом нескольких мадридцев перед своей штрафной, дважды сменил направление движения, облапошил всех своих преследователей и продольным пасом вложил мяч в ногу Ракитичу, к тому мгновению освободившемуся от соотечественника Модрича. И понеслась контратака, образцово завершившаяся первым голом.
Вот за такое понимание игры и бережливое отношение к мячу – нет, к Мячу – от Бускетса был без ума Пеп Гвардьола во времена работы в "Барсе". И в первые же дни работы с первой каталонской команды объявил руководству, что будет делать на этого парня ставку, хотя на тот момент это решение представлялось совсем не очевидным. В биографии Гвардьолы эта история описывается очень подробно, и когда он Бускетс сотворил шедевр на "Бернабеу", я тут же ее вспомнил.
Этот гол каталонцев, а вскоре и второй, стали абсолютно логичным отражением того, что происходило в начале второго тайма. До перерыва "Реал" был хорош, агрессивен, дисциплинирован, настроен на прессинг. Он был чуть-чуть, но лучше "Барселоны". И с мячом работал интереснее», — восхищается колумнист «Спорт-Экспреса» Игорь Рабинер.
Чемпионский коридор на «Бернабеу»
«Не было никакого "коридора" перед матчем – зато его сделали после. С финальным свистком "Барса" прошла по "коридору" к чемпионству, нанеся "Реалу" тяжелейший, практически смертельный удар на его собственной территории: выиграв "класико" со счетом 3:0 и увеличив отрыв до 14 очков.
Еще один признак огромного уважения Зидана к Месси — стартовый состав хозяев. Тренер "Реала" решил повторить трюк, отлично сработавший в матче за Суперкубок, и посадил на лавку Иско – вместо него на поле вышел Ковачич с задачей индивидуальной опеки аргентинца.
"Реал" практически задушил каталонцев в первом тайме высоким прессингом, но сине-гранатовые справились с давлением и во второй половине игры показали высшее мастерство. Суарес, Месси и Видаль заставили замолчать "Сантьяго Бернабеу" и самым лучшим образом поздравили своих болельщиков с надвигающимся Рождеством», — пишет Роджер Торелло для Мundo Deportivo.
«Реалодожималка»
«И не отпустила "Барса" соперника, начала дожимать! Месси вывел Суареса на удар, затем сразу несколько футболистов гостей подключились на добивание, а из пустых ворот руками мяч вынес Карвахаль. Это пенальти и удаление за умышленную игру рукой. Месси поодшел к точке и прошил щурившегося от солнечного света Наваса. Очень спокойно "Барселона" увеличила преимущество, это характерная черта для команды Эрнесто Вальверде.
"Реалу" необходимо было перестраиваться, что-то или кого-то менять. Рамос сошел с ума и дал по уху Суаресу, а Каземиро немногим ранее в стиле кунг-фу чуть не травмировал уругвайца. Зидан же не обращал на все это внимание и готовил сразу три замены: сначала вместо Бензема вышел Начо, а потом Бейл и Асенсио появились на поле, а ушли с него Каземиро и Ковачич. Снял тренер номинальных опорных и трансформировал схему в 4-2-3.
Выход еще трех креативных футболистов действительно сработал. Сначала Асенсио прострелом едва не вывел Роналду на пустые ворота, а затем Модрич уже справа нашел пасом Бейла. Валлиец пробил, но Тер Штеген сыграл блестяще. Затем немецкий вратарь щекой отбил удар с трех метров от Рамоса. Пропусти немец за пять минут до конца матча, интрига в этой встрече появилась бы молниеносно. Но свежий Видаль забил третий после гениального паса Месси от лицевой на линию штрафной. И все. С интригой, видимо, не в этот раз», — констатирует автор «Советского Спорта» Константин Кринский.
«Реал» выбросил белый флаг
«Мадридский клуб выбросил белый флаг, хотя теперь ему придется еще полгода скучать в ожидании окончания чемпионата, когда все будет оформлено официально.
Катастрофические полчаса, лишившие "Реал" чемпионского титула, оставили также две тревожные мысли: во-первых, "Барселоне" даже не нужен был Месси, а во-вторых, лишь героизм Кейлора Наваса, который явно держал в уме сидящего на чемоданах Кепу Аррисабалагу, спас "Реал" от куда более крупного разгрома. Также это "класико" показало, что Зидан слишком опасается Месси, а статистика Бензема все больше уходит в минус.
Годы соперничества и тренерской борьбы – Гвардиола-Моуринью-Виланова-Анчелотти-Луис Энрике-Зидан-Вальверде – закончились тем, что "Реал" и "Барса" стали неотличимы друг от друга. Одинаковые схемы 4-4-2, с быстрыми фланговыми защитниками, опорником-чистильщиком, двумя креативными полузащитниками и т.д. Но какими разными оказались два тайма: в первом игру вели подопечные Зидана, во втором она шла под диктовку Вальверде.
Паулиньо мог превраться из объекта насмешек в предмет почитания – если бы не Навас, на счету бразильца был бы гол-другой. Но забивали в этот вечер другие – финальный свисток знаменовал для мадридской команды завершение чемпионата, оставшаяся часть которого покажется ей вечностью», — пишет Луис Нието для AS.
Прагматик Вальверде и злой гений Месси
«Футбол "Барселоны" стал намного коварнее. Она спокойно может отсиживаться в обороне в ожидании своего часа. И в этом велика заслуга нового тренерского штаба. Эрнесто Вальверде прагматик, он ищет баланс в игре своей команды. Для него тотальное преимущество во владении мячом не догма. Его "Барса" скромнее той, что была при Гвардиоле или Луисе Энрике. "Барса" Вальверде ищет и все чаще находит наиболее короткие пути к голу.
Почти во всех больших матчах этого сезона каталонцы играли рационально и даже скучно – с "Атлетико" и "Юве" на выезде. На "Бернабеу" было то же самое. И нет сомнений, что ничья бы их устроила. Турнирная таблица – вот, что самое важное для Вальверде. Возможно, такого прагматичного подхода и не хватало каталонцам все эти годы после Гвардиолы.
А за романтику и красоту футбола пусть отвечает гений Месси. Бывший капитан сине-гранатовых Хави перед матчем назвал аргентинца "проклятием мадридского Реала". Это подтверждает статистика: сегодня Лео забил свой семнадцатый гол в класико – больше, чем кто бы то ни было. Также на его счету результативная передача», — пишет для «Советского Спорта» Эльвин Керимов.
«Барса» снова сделал это
«Вальверде не стал экспериментировать с составом — если не сломано, не чини. Его предпосылка, как обычно, заключалась в том, чтобы доминировать в центре поля, на футбольной кухне, где все заваривается.
И это решение вызвало побочный эффект в "Реале". Зидан, чтобы противостоять сопернику, принес в жертву талант и креативность Иско, сделав ставку на мышцы Ковачича.
"Реал" мог открыть счет уже в первые десять минут, но Криштиану Роналдо потерпел неудачу. Это был не день "Золотого мяча".
Эта "Барса" уже приучила нас к своей особенной манере игры: будто бы сонная в течение всего матча, она неожиданно включается и впрыскивает смертельный яд под кожу сопернику.
Так произошло и на этот раз. Усыпив бдительность хозяев в первом тайме, после перерыва гости нанесли три резких удара и решили исход поединка.
Когда Карвахаль сыграл рукой после удара Суареса и арбитр удалил его, назначив пенальти, одиннадцатиметровый исполнил Лео Месси со всей возможной силой, точностью и гневом. Гол он праздновал так, как будто выиграл чемпионат. Он и вся команда. А вместе с ними и вся Барселона.
Стоит отдать "Реалу" должное – он сражался до конца, даже оставшись вдесятером. Но "Барса" сделала это снова. Она вернулся в Мадрид, чтобы выиграть у "Реала" и заставить замолчать "Сантьяго Бернабеу".
Теперь "Реал" в 14 очках позади, "Атлетико" – в 9. Если суметь грамотно распорядиться этим преимуществом, можно будет отпраздновать победу. Но нельзя терять бдительность», — пишет Тони Фриерос для Sport.es.
Зидан — антигерой
«После матча Варан давал интервью и не был потным. Человек отходил весь матч, а не бегал. И если Месси так можно – он так пару лет играет, то центральному защитнику, если его команда в меньшинстве полчаса в конце – нельзя. "Реал" выступил ужасно, тут за кого ни возьмись – разочаровали. Ковачич тем, как закрывал опорную зону, когда надо было.
Рамос своим дерганьем сломал систему защиты, Марсело забыл атаковать, Каземиро ужасно выбирал позицию, Роналду – не открывался. А неприкасаемый Бензема – как символ того, что Зидан оброс трофеями, но после "Реала" может провалиться всюду, где будет работать. Нельзя так готовится к Эль Класико, победа над азиатами и южноамериканцами не значит ничего в мире европейского футбола», — возмущается автор Soccer.ru Станислав Горин.
Месси проив Роналду
«Лидер "Барселоны" выпадал из игры на продолжительные отрезки, особенно в первом тайме, но все же собрал достойные 1+1. Даже в первом голе велика заслуга Лео: не сделав ни одного касания в контратаке, он увел за собой игравшего персонально Ковачича и оголил центр соперника.
Гол с пенальти стал для Месси 25-м в класико – отрыв аргентинца от преследователей снова вырос.
Криштиану, проведший совсем слабый матч, застрял на третьем месте (17 мячей) – пока ему не по силам даже результат Альфредо Ди Стефано (18).
Кроме прочего, Месси обогнал вечного соперника по голам за календарный год: теперь 54 против 53 – до января ни то, ни другой уже не сыграют. Достать обоих (или хотя бы одного) еще может нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн – у него 50 голов и два декабрьских матча в запасе», — подсчитывают авторы блога «О духе времени».