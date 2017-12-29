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    «Севилья» уткнулась в потолок развития

    Что происходит с испанским клубом?

    Севилья Футбол Испании
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    Винченцо Монтелла
    Винченцо Монтелла
    gool.net
    В «Севилье» сменился очередной наставник. Разбираемся в проблемах андалусийского клуба.

    Время стабильности прошло

    Летом 2017 года в «Севилье» появился третий за год главный тренер. Как для клуба, который в последние несколько лет был образцом стабильности (выиграть три розыгрыша Лиги Европы — куда уж стабильнее?) и умения успешно справляться даже с самыми большими каровыми потерями, это стало невиданным явлением. Тем не менее, эти перестановки были следствием не каких-то кризисных моментов, а того, что наставники команды шли на повышение: Унас Эмери решился возглавить ПСЖ, а Хорхе Сампаоли согласился спасать утопающую в отборе на ЧМ-2018 сборную Аргентины. И даже знаменитый спортивный директор Мончи принял вызов в лице более мощной экономически «Ромы».

    Первые два месяца нового сезона с новым рулевым Эдуардо Бериццо как будто доказывали то, что и с этими потерями андалусийцы успешно справятся. Команда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, где отметилась хорошим стартом, включая вырванную ничью в матче против «Ливерпуля» в гостях при счете 0:2 в пользу соперника, а также шла среди лидеров чемпионата Испании, победив в четырех поединках из пяти при одной ничьей в первом туре. И даже поражение от «Атлетико» (0:2) на выезде в Примере казалось всего лишь неудачей в дуэли с равным себе соперником, тем более что после этого коллектив добыл две победы кряду.

    В середине октября оказалось, что не все так хорошо в лагере «рохибланкос». Именно тогда случились три поражения подряд во всех турнирах, включая разгромы от «Спартака» (1:5) и «Валенсии» (0:4). За этим последовали три победы кряду, но потери очков и просто неудачи становились все более частым явлением в выступлениях коллектива. Пока, наконец, не обратились в тенденцию в виде четырехматчевой безвыигрышной серии, начавшейся в начале декабря и длящейся до сих пор. Это заставило руководство «Севильи» указать Эдуардо Бериццо на дверь.

    «Севилья» уволила главного тренера Испанская «Севилья» отправила в отставку главного тренера в связи с плохими результатами команды

    Бериццо неправильно строил команду

    Новость об отставке теперь уже экс-рулевого андалусийцев грянула спустя неделю после его успешной операции рака. Новость о том, как его подопечные вели игру против «Ливерпуля» на своем поле к 3:3, уступая после первого тайма 0:3, после того, как якобы услышали в перерыве от тренера по поводу его болезни, облетела все мировые СМИ. Тогда было трудно поверить слухам о том, что подопечные аргентинского специалиста им недовольны. Но на самом деле это были лишь эмоции на фоне общего напряжения в команде.

    Так, за два месяца к вышеупомянутому матчу против «Спартака», включая и его самого, Бериццо ни разу не использовал один и тот же состав. Тренер так часто тасовал стартовые 11 игроков, что большинству его подопечных было трудно сохранять уверенность в своих силах и доверять наставнику. Если за нападающего Луиса Муриэля «Сампдории» платится довольно внушительная, как для андалусийского клуба, сумма 20 миллионов евро, то стоит ожидать, что на него будет делаться ставка как на ключевого исполнителя. Тем удивительно, видеть, как колумбиец забивает в ворота «Малаги», а уже в следующем матче оказывается в запасе, тогда как появляющийся вместе него на поле Вессам Бен Йеддер, хотя и не отличается голом, играет два поединка кряду.

    Не удивительно, что отношения в раздевалке между игроками и наставником ухудшаются, когда последний конфликтует с лидером коллектива Стивеном Нзонзи — системообразующим футболистом «Севильи» еще при Хорхе Сампаоли. Теперь француз оказался среди самых называемых потенциальных сделок в январское трансферное окно 2018 года. Возможно, помешать уходу центрального хавбека помешает назначение нового рулевого «рохибланкос».

    Монтелла возглавил «Севилью» Экс-наставник «Милана» назначен на пост главного тренера испанской «Севильи»

    Смена наставника стратегически не повлияет на «Севилью»

    Преемником Бериццо уже объявлен экс-наставник «Милана» Винченцо Монтелла. Похоже, один лишь уход аргентинского специалиста уже улучшит атмосферу в раздевалке андалусийского коллектива. Стоит ожидать, что итальянский тренер учтет ошибки предшественника и сможет исправить результаты «рохибланкос», которые, следует заметить, недалеко отстали от топ-четверки испанского первенства, а в самой Лиге чемпионов смогли выйти из группы. Учитывая умение итальянского тренера возвращать к жизни исполнителей, переживающих спад в карьере, а также наладить микроклимат в команде, данное назначение также должно пойти на пользу андалусийцам.

    И все же, стратегически приход Монтеллы вряд ли поможет «Севилье»: клуб в лучшем случае сохранит свой статус участника Лиги чемпионов, где будет иметь шансы на плей-офф, либо же вновь станет одним из претендентов на победу в Лиге Европы, но подняться на позиции того же «Атлетико» не сумеет. «Рохибланкос» просто не имеют таких же финансовых ресурсов, а их менеджмент потерял блестящего спортивного директора. Посему клуб ожидает улучшение ситуации, но стратегически он лишь уткнется в свой потолок развития.

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