прогноз на финал турнира в Берлине, ставка за 2.02

Американка Джессика Пегула сыграет против чешки Линды Носковой в финале турнира в WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

Пегула

Джессика вышла в 23-й финал в карьере и третий в этом сезоне.

Американская теннисистка пропускала первый круг, а во втором выиграла у чешки Катерины Синяковой — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале Пегула одержала победу над соотечественницей Мэдисон Киз — 7:6, 7:6.

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Но главным событием стала, конечно же, ее эффектная победа над первой ракеткой мира Ариной Соболенко — 6:4, 6:7, 6:0.

Джессика выиграла 31 из 38-ми матчей в текущем сезоне.

Ранее в этом году Пегула стала чемпионкой «тысячника» в Дубае и выиграла турнир в Чарлстоне, а также дошла до полуфинала на Australian Open.

В прошлом сезоне Пегула выиграла четыре из шести матчей на траве. В 2025-м американка уступила на старте турнира в Берлине и в первом круге Уимблдона, но при этом стала чемпионкой «пятисотника» в Бад-Хомбурге.

Носкова

Линда седьмой раз в карьере вышла в финал.

Ранее она добиралась до этой стадии только на харде. Также стоит уточнить, что она выиграла только один из шести предыдущих финалов.

На этой неделе Носкова пока не проиграла ни одного сета.

В стартовом матче она разгромила мексиканку Ренату Сарасуа (6:1, 6:4), а во втором спокойно обыграла француженку Диан Парри (6:2, 6:2).

В четвертьфинале 21-летняя чешка разгромила испанку Паулу Бадосу — 6:3, 6:1.

В полуфинале ее соперницей была филиппинка Александра Эала (6:2, 6:4), которая перед этим остановила Елену Рыбакину и Элину Свитолину.

С учетом прошлого сезона Носкова выиграла 12 из 15-ти последних матчей на траве. В 2025-м она дошла до четвертьфинала в Ноттингеме, до полуфинала в Бад-Хомбурге и выиграла три матча на Уимблдоне.

В текущем сезоне Носкова провела 31 матч. На этом отрезке у нее 21 победа и 10 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.56, победу Носковой букмекеры предлагают за 2.42.

Прогноз: Джессика выиграла только один из трех предыдущих матчей против Линды.

При этом свою пока что единственную победу над чешкой Джессика одержала в прошлом году на траве в Бад-Хомбурге — 6:7, 7:5, 6:1.

Предстоящий финал, вероятно, будет не менее напряженным.

2.02 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Пегула — Носкова принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.