Пол снова проиграет Серундоло в финале?

прогноз на финал турнира в Лондоне, ставка за 2.00

Американец Томми Пол сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в финале турнира ATP 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Серундоло

Франсиско вышел в крупнейший финал в карьере.

Интересно, что это не первый его финал на траве. В 2023-м аргентинский теннисист стал чемпионом турнира в Истборне.

В в первом круге у Серундоло был непростой матч против представителя США Александра Ковачевича — 6:4, 6:7, 6:2.

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Во втором раунде аргентинец одержал победу над американцем Дженсоном Бруксби — 6:0, 6:4.

В четвертьфинале Серундоло остановил британца Артура Фери (7:6, 3:6, 6:4), а в 1/2 финала — американца Брэндона Накашиму (6:7, 6:3, 6:4).

Франсиско впервые в сезоне выиграл больше трех матчей подряд.

Среди лучших результатов Серундоло в этом году — победа на турнире в Буэнос-Айресе, 1/8 финала на Australian Open и четвертьфинал на «Мастерсе» в Майами.

Пол

Томми второй раз в карьере вышел в финал лондонского «пятисотника».

В 2024-м американский теннисист выиграл в решающем матче у итальянца Лоренцо Музетти.

В первом раунде текущего турнира Пол одержал победу над соотечественником Закари Свайдой — 7:5, 6:3.

Во втором круге американец выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 7:6, 6:3.

В четвертьфинале Пол обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину — 6:3, 7:6.

В полуфинале его соперником был француз Юго Эмбер — 6:3, 6:3.

Пол выиграл 30 из 41 матчей в текущем сезоне. Среди его лучших результатов — победа на турнире в Хьюстоне, финалы в Делрей-Бич и Гамбурге, а также четвертьфинал на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 2.44, победу Пола букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: Пол выиграл только два из семи предыдущих матчей против Франсиско.

Более того, в 2023-м аргентинец дважды побеждал американца на траве — сначала в в первом круге «пятисотника» в Лондоне, а потом в финале турнира в Истборне.

Несмотря на это, все равно нет уверенности, что Серундоло снова обыграет Пола. Оптимальный вариант — ставка на количество геймов или сетов.

2.00 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Серундоло — Пол принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.