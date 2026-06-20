Американец Томми Пол сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в финале турнира ATP 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Серундоло
Франсиско вышел в крупнейший финал в карьере.
Интересно, что это не первый его финал на траве. В 2023-м аргентинский теннисист стал чемпионом турнира в Истборне.
В в первом круге у Серундоло был непростой матч против представителя США Александра Ковачевича — 6:4, 6:7, 6:2.
Во втором раунде аргентинец одержал победу над американцем Дженсоном Бруксби — 6:0, 6:4.
В четвертьфинале Серундоло остановил британца Артура Фери (7:6, 3:6, 6:4), а в 1/2 финала — американца Брэндона Накашиму (6:7, 6:3, 6:4).
Франсиско впервые в сезоне выиграл больше трех матчей подряд.
Среди лучших результатов Серундоло в этом году — победа на турнире в Буэнос-Айресе, 1/8 финала на Australian Open и четвертьфинал на «Мастерсе» в Майами.
Пол
Томми второй раз в карьере вышел в финал лондонского «пятисотника».
В 2024-м американский теннисист выиграл в решающем матче у итальянца Лоренцо Музетти.
В первом раунде текущего турнира Пол одержал победу над соотечественником Закари Свайдой — 7:5, 6:3.
Во втором круге американец выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 7:6, 6:3.
В четвертьфинале Пол обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину — 6:3, 7:6.
В полуфинале его соперником был француз Юго Эмбер — 6:3, 6:3.
Пол выиграл 30 из 41 матчей в текущем сезоне. Среди его лучших результатов — победа на турнире в Хьюстоне, финалы в Делрей-Бич и Гамбурге, а также четвертьфинал на «Мастерсе» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 2.44, победу Пола букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: Пол выиграл только два из семи предыдущих матчей против Франсиско.
Более того, в 2023-м аргентинец дважды побеждал американца на траве — сначала в в первом круге «пятисотника» в Лондоне, а потом в финале турнира в Истборне.
Несмотря на это, все равно нет уверенности, что Серундоло снова обыграет Пола. Оптимальный вариант — ставка на количество геймов или сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.