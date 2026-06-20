Американец Томми Пол сыграет против француза Юго Эмбера в полуфинале турнира ATP 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.
Пол
Томми в первом раунде одержал победу над соотечественником Закари Свайдой — 7:5, 6:3.
Во втором круге американский теннисист выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 7:6, 6:3.
В четвертьфинале Пол обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину — 6:3, 7:6.
Пол пятый раз в сезоне вышел в полуфинал.
Томми выиграл 29 из 40 матчей в текущем сезоне. Среди его лучших результатов — победа на турнире в Хьюстоне, финалы в Делрей-Бич и Гамбурге, а также четвертьфинал на «Мастерсе» в Майами.
В прошлом году Пол не играл в Лондоне, тогда как в 2024-м он стал чемпионом местного «пятисотника».
Эмбер
Юго начал турнир с победы над бывшей третьей ракеткой мира Марином Чиличем — 7:5, 6:3.
Во втором круге у француза был тяжелейший матч против серба Хамада Меджедовича — 2:6, 7:6, 7:6.
В четвертьфинале Эмбер разгромил австралийца Ринки Хиджикату — 6:1, 6:2.
Эмбер третий раз в сезоне вышел в полуфинал. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в финал турнира в Аделаиде.
В прошлом году дважды дошел до полуфинала на траве — сначала в Хертогенбосе, а потом в Истборне. В обоих случаях он не прошел в финал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.66, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.20.
Прогноз: Томми выиграл три предыдущих матча против Юго (во всех случаях — на харде). Вероятно, американец продлит серию побед над французом. Но это будет непростой матч для обоих теннисистов.
Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 21,5 за 2.27.