прогноз на матч 1/2 финала турнира в Лондоне, ставка за 2.27

Американец Томми Пол сыграет против француза Юго Эмбера в полуфинале турнира ATP 500 в Лондоне (Англия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.

Пол

Томми в первом раунде одержал победу над соотечественником Закари Свайдой — 7:5, 6:3.

Во втором круге американский теннисист выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 7:6, 6:3.

В четвертьфинале Пол обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину — 6:3, 7:6.

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Пол пятый раз в сезоне вышел в полуфинал.

Томми выиграл 29 из 40 матчей в текущем сезоне. Среди его лучших результатов — победа на турнире в Хьюстоне, финалы в Делрей-Бич и Гамбурге, а также четвертьфинал на «Мастерсе» в Майами.

В прошлом году Пол не играл в Лондоне, тогда как в 2024-м он стал чемпионом местного «пятисотника».

Эмбер

Юго начал турнир с победы над бывшей третьей ракеткой мира Марином Чиличем — 7:5, 6:3.

Во втором круге у француза был тяжелейший матч против серба Хамада Меджедовича — 2:6, 7:6, 7:6.

В четвертьфинале Эмбер разгромил австралийца Ринки Хиджикату — 6:1, 6:2.

Эмбер третий раз в сезоне вышел в полуфинал. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в финал турнира в Аделаиде.

В прошлом году дважды дошел до полуфинала на траве — сначала в Хертогенбосе, а потом в Истборне. В обоих случаях он не прошел в финал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.66, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.20.

Прогноз: Томми выиграл три предыдущих матча против Юго (во всех случаях — на харде). Вероятно, американец продлит серию побед над французом. Но это будет непростой матч для обоих теннисистов.

2.27 Победа Пола + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч Пол — Эмбер принесёт чистый выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 21,5 за 2.27.