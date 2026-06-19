прогноз на матч 1/2 финала турнира в Берлине, ставка за 2.06

Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы в полуфинале турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

Соболенко

Арина второй год подряд вышла в полуфинал берлинского «пятисотника».

В прошлом сезоне белорусская теннисистка не смогла пройти эту стадию, проиграв Маркете Вондроушовой.

Соболенко пропускала первый раунд, а во втором одержала победу над Екатериной Александровой — 6:4, 6:4.

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В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, у нее был тяжелейший матч против Николы Бартунковой — 2:6, 7:6, 6:4.

Во втором сете чешская теннисистка вела 4:0, но не смогла воспользоваться столь внушительным преимуществом.

Соболенко проводит первый турнир после сенсационного провала на Ролан Гаррос. На французском «Шлеме» она проиграла в 1/2 финала россиянке Диане Шнайдер.

Арина вела 6:3, 4:1, но в итоге позволила сопернице совершить камбэк. При этом решающую партию Шнайдер забрала со счетом 6:0.

Соболенко выиграла 33 из 37-ми матчей в текущем сезоне. Помимо Шнайдер, ранее в этом году ее смогли обыграть только Елена Рыбакина, Хейли Баптист и Сорана Кырстя.

Пегула

Джессика, как и Арина, пятый раз в сезоне вышла в полуфинал.

Американская теннисистка тоже пропускала первый круг, а во втором выиграла у чешки Катерины Синяковой — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале Пегула одержала победу над соотечественницей Мэдисон Киз — 7:6, 7:6.

Пегула выиграла 30 из 37-ми матчей в текущем сезоне.

Ранее в этом году она выиграла «тысячник» в Дубае и турнир в Чарлстоне, а также дошла до полуфинала на Australian Open.

В прошлом сезоне Пегула выиграла четыре из шести матчей на траве. В 2025-м американка уступила на старте турнира в Берлине и в первом круге Уимблдона, но при этом стала чемпионкой «пятисотника» в Бад-Хомбурге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.40, победу Пегулы букмекеры предлагают за 2.94.

Прогноз: Арина выиграла девять из 12-ти матчей против Джессики. Но также стоит уточнить, что четыре предыдущие встречи получились напряженными — теннисисткам пришлось провести по три сета.

Вероятно, в предстоящем матче Пегула снова навяжет борьбу первой ракетке мира, которая в последнее время играет не так убедительно, как в начале сезона.

2.06 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Соболенко — Пегула принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.