Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Даниэля Альтмайера в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
Альтмайер
Даниэль третий раз в сезоне вышел в четвертьфинале на уровне основного тура.
Ранее в этом году немецкий теннисист пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на турнирах ATP.
В первом круге Альтмайер выиграл у грузина Николоза Басилашвили — 7:5, 6:4.
Но главным сюрпризом стала его победа над поляком Хубертом Хуркачем (3:6, 6:3, 7:5), который перед этим разгромил Андрея Рублева.
У 27-летнего немца пока отрицательный баланс в этом году — 13 побед и 18 поражений.
Альтмайер проиграл первые восемь матчей в этом году. Свою первую победу он одержал только в конце марта на грунтовом «челленджере» в Неаполе. На этом турнире немец дошел до финала, в котором проиграл Хамаду Меджедовичу.
Медведев
Даниил начал турнир с уверенной победы над Томасом Этчеверри — 6:3, 6:4.
Во втором круге российский теннисист выиграл у француза Теренса Атмана — 6:4, 6:4.
Медведев вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд и шестой раз в сезоне.
На прошлой неделе он добрался до полуфинала в Хертогенбосе. На этом турнире россиянин обыграл 17-летнего нидерландца Тейса Богарда и хорвата Марина Чилича, после чего уступил поляку Камилю Майхшаку.
Медведев выиграл 28 из 38 матчей в этом году. В январе он выиграл турнир в Брисбене, а в феврале стал чемпионом «пятисотника» в Дубае.
Медведев — финалист прошлогоднего турнира в Галле. Кроме того, он остановился в шаге от титула в 2022 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 4.50, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.18.
Прогноз: в прошлом году Даниил уверенно обыграл немца на старте турнира в Галле — 6:3, 6:3.
Альтмайер здорово провел предыдущие матчи на этой неделе, но мы все равно считаем, что он не сможет удивить одного из главных фаворитов турнира.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 2.10.