Медведев второй год подряд выйдет в полуфинал «пятисотника» в Галле?

прогноз на матч 1/4 финала турнира в Галле, ставка за 2.1

Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Даниэля Альтмайера в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 19 июня, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Альтмайер

Даниэль третий раз в сезоне вышел в четвертьфинале на уровне основного тура.

Ранее в этом году немецкий теннисист пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на турнирах ATP.

В первом круге Альтмайер выиграл у грузина Николоза Басилашвили — 7:5, 6:4.

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Но главным сюрпризом стала его победа над поляком Хубертом Хуркачем (3:6, 6:3, 7:5), который перед этим разгромил Андрея Рублева.

У 27-летнего немца пока отрицательный баланс в этом году — 13 побед и 18 поражений.

Альтмайер проиграл первые восемь матчей в этом году. Свою первую победу он одержал только в конце марта на грунтовом «челленджере» в Неаполе. На этом турнире немец дошел до финала, в котором проиграл Хамаду Меджедовичу.

Медведев

Даниил начал турнир с уверенной победы над Томасом Этчеверри — 6:3, 6:4.

Во втором круге российский теннисист выиграл у француза Теренса Атмана — 6:4, 6:4.

Медведев вышел в четвертьфинал на втором турнире подряд и шестой раз в сезоне.

На прошлой неделе он добрался до полуфинала в Хертогенбосе. На этом турнире россиянин обыграл 17-летнего нидерландца Тейса Богарда и хорвата Марина Чилича, после чего уступил поляку Камилю Майхшаку.

Медведев выиграл 28 из 38 матчей в этом году. В январе он выиграл турнир в Брисбене, а в феврале стал чемпионом «пятисотника» в Дубае.

Медведев — финалист прошлогоднего турнира в Галле. Кроме того, он остановился в шаге от титула в 2022 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 4.50, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: в прошлом году Даниил уверенно обыграл немца на старте турнира в Галле — 6:3, 6:3.

Альтмайер здорово провел предыдущие матчи на этой неделе, но мы все равно считаем, что он не сможет удивить одного из главных фаворитов турнира.

2.10 Победа Медведева с форой по геймам (-4,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Альтмайер — Медведев принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 2.10.