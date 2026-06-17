Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против филиппинки Александры Эалы во втором круге турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
Эала
Александра в первом раунде одержала победу над чемпионкой «пятисотника» в Лондоне Донной Векич — 7:5, 6:4.
Филиппинская теннисистка выиграла семь из восьми матчей на траве в этом месяце.
В начале июня Эала выиграла турнир WTA 125 в Бирмингеме. В решающем матче она одержала победу над талантливой чешкой Николой Бартунковой.
На «пятисотнике» в Лондоне Эала в первом круге выиграла у китаянки Шуай Чжан, а во втором уступила американке Иве Йович.
Эала выиграла 26 из 41 матчей в текущем сезоне.
На уровне основного тура лучшим результатом 21-летней филиппинки в этом году пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Дубае.
Рыбакина
Елена входит в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго раунда.
На прошлой неделе Рыбакина неудачно выступила на турнире в Лондоне.
В первом матче представительница Казахстана одержала волевую победу над Татьяной Марией, а во втором сенсационно проиграла Кэти Боултер.
После поражения Рыбакина скрыла свой аккаунт в инстаграме, но позже снова активировала его. Правда, теперь пользователи не могут оставлять комментарии под ее фото.
В общем, Елена конкретно психанула после матча с Боултер. Почти то же самое было и в конце мая, когда она проиграла украинке Юлии Стародубцевой во втором круге Ролан Гаррос.
В текущем сезоне Рыбакина провела 41 матч. На этом отрезке у нее 32 победы и девять поражений.
В 2024-м и 2025 году Рыбакина дошла до четвертьфинала на турнире в Берлине.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 5.15, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.17.
Прогноз: у раздраженной неудачным выступлением на лондонском «пятисотнике» Рыбакиной вряд ли будут проблемы с мотивацией. Скорее всего, она одержит уверенную победу над филиппинской теннисисткой.
Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,5) за 2.05.