Сможет ли Зверев выйти в четвертьфинал в Галле?

прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 1.93

Немцы Александр Зверев и Янник Ханфман встретятся во втором круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

Зверев

Саша начал турнир с победы над Витом Копршивой.

Вопреки ожиданиям, ему все-таки понадобился дополнительный сет для победы над чешским теннисистов — 6:3, 4:6, 6:2.

Это был первый матч Зверева после триумфа на Ролан Гаррос.

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В финале французского «Шлема» Зверев выиграл у итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1).

В остальных раундах его соперниками были Бенжамен Бонзи, Томаш Махач, Кантен Алис, Йеспер де Йонг, Рафаэль Ходар и Якуб Меншик.

Зверев выиграл 21 из последних 25 матчей.

Зверев ранее ни разу не выигрывал турнир в Галле, но в 2016-м и 2017 он дошел до финала, а в 2023-м, 2024-м и 2025-м — до полуфинала.

Ханфман

Янник тем временем преподнес один из главных сюрпризов первого круга.

Немецкий теннисист одержал уверенную победу над Жоао Фонсекой.

Ханфман отдал 19-летнему бразильцу лишь четыре гейма — 6:2, 6:2.

На прошлой неделе Ханфман выиграл один матч в Штутгарте — после победы над Александром Ковачевичем уступил Маттиа Беллуччи.

Ханфман выиграл 17 из 29 матчей в текущем сезоне.

Лучшим результатом 34-летнего немца в этом году пока остается выход в финал грунтового турнира ATP 250 в Сантьяго.

При этом после турнира в Марракеше он пока ни разу не выигрывал два матча подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Зверева не будет проблем в этом матче. На победу Ханфмана можно поставить за 7.40.

Прогноз: скорее всего, Зверев подтвердит статус фаворита, но при этом вообще нет уверенности, что он обыграет соотечественника с разгромным счетом.

1.93 Победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Зверев — Ханфман принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 1.93.