Немцы Александр Зверев и Янник Ханфман встретятся во втором круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.
Зверев
Саша начал турнир с победы над Витом Копршивой.
Вопреки ожиданиям, ему все-таки понадобился дополнительный сет для победы над чешским теннисистов — 6:3, 4:6, 6:2.
Это был первый матч Зверева после триумфа на Ролан Гаррос.
В финале французского «Шлема» Зверев выиграл у итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1).
В остальных раундах его соперниками были Бенжамен Бонзи, Томаш Махач, Кантен Алис, Йеспер де Йонг, Рафаэль Ходар и Якуб Меншик.
Зверев выиграл 21 из последних 25 матчей.
Зверев ранее ни разу не выигрывал турнир в Галле, но в 2016-м и 2017 он дошел до финала, а в 2023-м, 2024-м и 2025-м — до полуфинала.
Ханфман
Янник тем временем преподнес один из главных сюрпризов первого круга.
Немецкий теннисист одержал уверенную победу над Жоао Фонсекой.
Ханфман отдал 19-летнему бразильцу лишь четыре гейма — 6:2, 6:2.
На прошлой неделе Ханфман выиграл один матч в Штутгарте — после победы над Александром Ковачевичем уступил Маттиа Беллуччи.
Ханфман выиграл 17 из 29 матчей в текущем сезоне.
Лучшим результатом 34-летнего немца в этом году пока остается выход в финал грунтового турнира ATP 250 в Сантьяго.
При этом после турнира в Марракеше он пока ни разу не выигрывал два матча подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Зверева не будет проблем в этом матче. На победу Ханфмана можно поставить за 7.40.
Прогноз: скорее всего, Зверев подтвердит статус фаворита, но при этом вообще нет уверенности, что он обыграет соотечественника с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 1.93.