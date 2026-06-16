Сможет ли Фриц пройти первый раунд «пятисотника» в Галле?

прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 1.95

Американец Тейлор Фриц сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Бергс

Зизу на прошлой неделе неудачно выступил на турнире в Хертогенбосе.

Бельгийский теннисист сенсационно проиграл 205-й ракетке мира Джеймсу Маккейбу.

У Бергса пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 13 побед и 15 поражений.

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На уровне основного тура его лучшим результатом в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

Также стоит обратить внимание, что ранее в этом году Бергс не смог пройти первый круг на семи турнирах.

В прошлом году Зизу проиграл Карену Хачанову на старте «пятисотника» в Галле.

Фриц

Тейлор тем временем провел уже четыре матча на траве.

На прошлой неделе американский теннисист не смог защитить титул на турнире ATP 250 в Штутгарте.

Фриц проиграл в решающем матче соотечественнику Бену Шелтону.

В остальных раундах его соперниками были Мартин Ландалусе, Маттиа Беллуччи и Александр Бублик.

Перед этим Фриц не выиграл ни одного матча в Женеве и на Ролан Гаррос. Это были его первые турниры после травмы колена, из-за которой ему пришлось пропустить два месяца.

В прошлом сезоне Фриц выиграл 13 из 15-ти матчей на траве. В 2025-м он выиграл турниры в Штутгарте и Истборне и дошел до полуфинала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 3.50, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: судя по недавним матчам в Штутгарте, Фрицу удалось подготовиться к серии турниров на траве. Американец обыграет Бергса, но матч, вероятно, будет напряженным и затяжным.

1.95 Победа Фрица + тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Бергс — Фриц позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 21,5 за 1.95.