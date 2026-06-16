Американец Тейлор Фриц сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Бергс
Зизу на прошлой неделе неудачно выступил на турнире в Хертогенбосе.
Бельгийский теннисист сенсационно проиграл 205-й ракетке мира Джеймсу Маккейбу.
У Бергса пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 13 побед и 15 поражений.
На уровне основного тура его лучшим результатом в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.
Также стоит обратить внимание, что ранее в этом году Бергс не смог пройти первый круг на семи турнирах.
В прошлом году Зизу проиграл Карену Хачанову на старте «пятисотника» в Галле.
Фриц
Тейлор тем временем провел уже четыре матча на траве.
На прошлой неделе американский теннисист не смог защитить титул на турнире ATP 250 в Штутгарте.
Фриц проиграл в решающем матче соотечественнику Бену Шелтону.
В остальных раундах его соперниками были Мартин Ландалусе, Маттиа Беллуччи и Александр Бублик.
Перед этим Фриц не выиграл ни одного матча в Женеве и на Ролан Гаррос. Это были его первые турниры после травмы колена, из-за которой ему пришлось пропустить два месяца.
В прошлом сезоне Фриц выиграл 13 из 15-ти матчей на траве. В 2025-м он выиграл турниры в Штутгарте и Истборне и дошел до полуфинала на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 3.50, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.30.
Прогноз: судя по недавним матчам в Штутгарте, Фрицу удалось подготовиться к серии турниров на траве. Американец обыграет Бергса, но матч, вероятно, будет напряженным и затяжным.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 21,5 за 1.95.