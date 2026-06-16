прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 1.9

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 17 июня, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

Хуркач

Хуберт в первом раунде одержал уверенную победу над Андреем Рублевым.

Вопреки ожиданиям, польский теннисист отдал россиянина лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

У Рублева вообще не было шансов на приеме: Хуркач забрал 90 процентов очков на первой подаче и 71 на второй.

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Хуркач впервые с января выиграл у соперника из топ-20.

Также стоит обратить внимание, что в этом сезоне Хуркач до сих пор смог пройти дальше второго круга только на одном турнире ATP. В апреле он выиграл два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Кроме того, в этом году Хуркач выиграл пока лишь шесть матчей на уровне основного тура.

Хуркач выигрывал «пятисотник» в Галле в 2022 году. В 2024-м поляк дошел до финала, в котором проиграл Яннику Синнеру.

Альтмайер

Даниэль в первом круге выиграл у Николоза Басилашвили — 7:5, 6:4.

На прошлой неделе немецкий теннисист не смог пройти первый раунд в Штутгарте, проиграв американцу Фрэнсису Тиафо.

У Альтмайера пока отрицательный баланс в этом году — 12 побед и 18 поражений.

Альтмайер проиграл первые восемь матчей в этом году. Свою первую победу он одержал только в конце марта на грунтовом «челленджере» в Неаполе. На этом турнире немец дошел до финала, в котором проиграл Хамаду Меджедовичу.

На уровне основного тура лучшим результатом Альтмайера в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Гамбурге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.26, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 3.84.

Прогноз: что сказать, Хуберт впечатлил в матче с Рублевым, сыграв гораздо лучше, чем ожидалось. Очевидно, что с такой игрой он спокойно остановит и Альтмайера.

1.99 Победа Хуркача + тотал геймов меньше 24,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Хуркач — Альтмайер принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов меньше 24,5 за 1.99.