прогноз на матч первого круга турнира в Галле, ставка за 2.13

Россиянин Даниил Медведев сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

Этчеверри

Томас пока ни разу не играл на траве в этом году.

Свой предыдущий матч аргентинский теннисист провел в конце мая, когда проиграл португальцу Нуну Боржешу в первом круге Ролан Гаррос.

Этчеверри разочаровал на французском «Шлеме», но в целом он здорово проводит сезон.

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Ранее в этом году Этчеверри выиграл «пятисотник» в Рио-де-Жанейро, дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе, а также выиграл по два матча на «Мастерсах» в Майами, Монте-Карло и Мадриде.

Но здесь важно понимать, что свой лучший теннис Этчеверри демонстрирует, в основном, на грунте.

Хотя в прошлом году Томас дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Галле, это все-таки исключение на фоне его остальных результатов на траве.

Медведев

Даниил на прошлой неделе дошел до полуфинала на турнире в Хертогенбосе.

Российский теннисист обыграл 17-летнего нидерландца Тейса Богарда и хорвата Марина Чилича, после чего уступил поляку Камилю Майхшаку.

Это был первый турнир Медведева после перехода на самое специфическое покрытие, поэтому критика тут вряд ли уместна.

К тому же, матчи Медведева против Богарда и Чилича пришлось доигрывать на следующий день из-за дождя, что тоже создавало дополнительную суету.

Медведев — финалист прошлогоднего турнира в Галле. После 2021 года он ни разу не проигрывал здесь в первом круге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 4.05, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: рискнем предположить, что Даниил обыграет аргентинца. Но при этом маловероятно, что ему удастся победить с разгромным счетом.

2.13 Победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Этчеверри — Медведев принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 за 2.13.