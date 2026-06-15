Россиянин Даниил Медведев сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге турнира ATP 500 в Галле (Германия). Матч пройдет 16 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.
Этчеверри
Томас пока ни разу не играл на траве в этом году.
Свой предыдущий матч аргентинский теннисист провел в конце мая, когда проиграл португальцу Нуну Боржешу в первом круге Ролан Гаррос.
Этчеверри разочаровал на французском «Шлеме», но в целом он здорово проводит сезон.
Ранее в этом году Этчеверри выиграл «пятисотник» в Рио-де-Жанейро, дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе, а также выиграл по два матча на «Мастерсах» в Майами, Монте-Карло и Мадриде.
Но здесь важно понимать, что свой лучший теннис Этчеверри демонстрирует, в основном, на грунте.
Хотя в прошлом году Томас дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Галле, это все-таки исключение на фоне его остальных результатов на траве.
Медведев
Даниил на прошлой неделе дошел до полуфинала на турнире в Хертогенбосе.
Российский теннисист обыграл 17-летнего нидерландца Тейса Богарда и хорвата Марина Чилича, после чего уступил поляку Камилю Майхшаку.
Это был первый турнир Медведева после перехода на самое специфическое покрытие, поэтому критика тут вряд ли уместна.
К тому же, матчи Медведева против Богарда и Чилича пришлось доигрывать на следующий день из-за дождя, что тоже создавало дополнительную суету.
Медведев — финалист прошлогоднего турнира в Галле. После 2021 года он ни разу не проигрывал здесь в первом круге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 4.05, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.24.
Прогноз: рискнем предположить, что Даниил обыграет аргентинца. Но при этом маловероятно, что ему удастся победить с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 20,5 за 2.13.