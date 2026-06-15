Россиянка Людмила Самсонова сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в первом круге турнира WTA в Берлине (Германия). Матч пройдет 15 июня, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
Мертенс
Элиза уже успела провести несколько матчей на траве.
На прошлой неделе она прошла раунд на турнире в Хертогенбосе — после разгромной победы над Бьянкой Андрееску проиграла Елене-Габриэле Русе.
Мертенс выиграла 18 из 29-ти матчей в текущем сезоне.
Интересно, что в этом году она еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.
Лучшим результатом Мертнес в 2026-м пока остается выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
С тех пор 30-летняя бельгийка выиграла больше одного матча только на турнирах в Дубае и Риме.
В прошлом году Мертенс выиграла турнир в Хертогенбосе и прошла три раунда на Уимблдоне.
Самсонова
Людмила по итогам грунтовой серии турниров покинула топ-30.
В новой версии рейтинга российская теннисистка занимает 37-ю строчку.
На прошлой неделе Самсонова не смогла пройти первый круг на «пятисотнике» в Лондоне, проиграв 160-й ракетке мира Хэрриет Дарт.
Серия поражений Самсоновой составляет четыре матча.
После «тысячника» в Риме, на котором она уступила в третьем круге Анастасии Потаповой, Людмила не прошла первый раунд в Страсбурге и на Ролан Гаррос.
Также стоит обратить внимание на баланс Самсоновой в этом году — семь побед и 14 поражений.
В Берлине 27-летней россиянке предстоит защищать 200 очков за прошлогодний полуфинал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 1.46, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.70.
Прогноз: ранее Людмила дважды обыгрывала бельгийку на харде — в 2022-м в Вашингтоне, а в 2024-м в Торонто. Несмотря на это, сейчас с трудом вериться, то Самсонова снова одержит победу над опытной соперницей.
Рекомендуемая ставка: победа Мертнес в двух сетах за 2.15.