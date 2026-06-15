прогноз на матч первого круга турнира в Берлине, ставка за 2.15

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в первом круге турнира WTA в Берлине (Германия). Матч пройдет 15 июня, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

Мертенс

Элиза уже успела провести несколько матчей на траве.

На прошлой неделе она прошла раунд на турнире в Хертогенбосе — после разгромной победы над Бьянкой Андрееску проиграла Елене-Габриэле Русе.

Мертенс выиграла 18 из 29-ти матчей в текущем сезоне.

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Интересно, что в этом году она еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.

Лучшим результатом Мертнес в 2026-м пока остается выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

С тех пор 30-летняя бельгийка выиграла больше одного матча только на турнирах в Дубае и Риме.

В прошлом году Мертенс выиграла турнир в Хертогенбосе и прошла три раунда на Уимблдоне.

Самсонова

Людмила по итогам грунтовой серии турниров покинула топ-30.

В новой версии рейтинга российская теннисистка занимает 37-ю строчку.

На прошлой неделе Самсонова не смогла пройти первый круг на «пятисотнике» в Лондоне, проиграв 160-й ракетке мира Хэрриет Дарт.

Серия поражений Самсоновой составляет четыре матча.

После «тысячника» в Риме, на котором она уступила в третьем круге Анастасии Потаповой, Людмила не прошла первый раунд в Страсбурге и на Ролан Гаррос.

Также стоит обратить внимание на баланс Самсоновой в этом году — семь побед и 14 поражений.

В Берлине 27-летней россиянке предстоит защищать 200 очков за прошлогодний полуфинал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 1.46, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.70.

Прогноз: ранее Людмила дважды обыгрывала бельгийку на харде — в 2022-м в Вашингтоне, а в 2024-м в Торонто. Несмотря на это, сейчас с трудом вериться, то Самсонова снова одержит победу над опытной соперницей.

2.15 Победа Мертнес в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Мертенс — Самсонова принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Рекомендуемая ставка: победа Мертнес в двух сетах за 2.15.