Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой в первом круге турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 15 июня, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.77.
Александрова
Екатерина стала одним из главных разочарований первой половины сезона.
Лучшим подтверждением станут результаты российской теннисистки.
Александрова выиграла лишь шесть из 20-ти матчей в текущем сезоне.
Текущая серия поражений Александровой составляет пять матчей.
На прошлой неделе 31-летняя россиянка проиграла венгерке Панне Удварди в первом круге турнира в Хертогенбосе.
В прошлом году Александрова выиграла восемь из 11-ти матчей на траве. На этом отрезке она дошла до полуфинала в Хертогенбосе, до четвертьфинала в Бад-Хомбурге и до 1/8 финала на Уимблдоне. Сейчас от нее вряд ли стоит ждать подобных результатов.
Потапова
Анастасия тоже начала травяной отрезок сезона в Хертогенбосе.
В первом круге представительница Австрии одержала волевую победу над Сюзан Ламенс, а во втором не смогла завершить матч против Зейнеп Сёнмез из-за плохого самочувствия.
По всей видимости, Потапова не успела как следует восстановиться после серии турниров на грунте.
Потапова выиграла 17 из 22-х матчей на грунте, благодаря чему вернулась в топ-30.
В апреле Анастасия дошла до финала на «пятисотнике» в Линце и до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде.
На Ролан Гаррос она выиграла три матча, после чего уступила в 1/8 финала Анне Калинской. При этом в третьем раунде 25-летняя теннисистка остановила Кори Гауфф.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.02, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.79.
Прогноз: вероятно, Потапова продлит серию поражений Александровой, которая после целого ряда неудачных матчей, кажется, окончательно растерялась уверенность.
Рекомендуемая ставка: победа Потаповой в двух сетах за 2.77.