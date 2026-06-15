прогноз на матч первого круга турнира в Берлине, ставка за 2.77

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой в первом круге турнира WTA 500 в Берлине (Германия). Матч пройдет 15 июня, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.77.

Александрова

Екатерина стала одним из главных разочарований первой половины сезона.

Лучшим подтверждением станут результаты российской теннисистки.

Александрова выиграла лишь шесть из 20-ти матчей в текущем сезоне.

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Текущая серия поражений Александровой составляет пять матчей.

На прошлой неделе 31-летняя россиянка проиграла венгерке Панне Удварди в первом круге турнира в Хертогенбосе.

В прошлом году Александрова выиграла восемь из 11-ти матчей на траве. На этом отрезке она дошла до полуфинала в Хертогенбосе, до четвертьфинала в Бад-Хомбурге и до 1/8 финала на Уимблдоне. Сейчас от нее вряд ли стоит ждать подобных результатов.

Потапова

Анастасия тоже начала травяной отрезок сезона в Хертогенбосе.

В первом круге представительница Австрии одержала волевую победу над Сюзан Ламенс, а во втором не смогла завершить матч против Зейнеп Сёнмез из-за плохого самочувствия.

По всей видимости, Потапова не успела как следует восстановиться после серии турниров на грунте.

Потапова выиграла 17 из 22-х матчей на грунте, благодаря чему вернулась в топ-30.

В апреле Анастасия дошла до финала на «пятисотнике» в Линце и до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде.

На Ролан Гаррос она выиграла три матча, после чего уступила в 1/8 финала Анне Калинской. При этом в третьем раунде 25-летняя теннисистка остановила Кори Гауфф.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.02, победу Потаповой букмекеры предлагают за 1.79.

Прогноз: вероятно, Потапова продлит серию поражений Александровой, которая после целого ряда неудачных матчей, кажется, окончательно растерялась уверенность.

2.77 Победа Потаповой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.77 на матч Александрова — Потапова принесёт чистый выигрыш 1770₽, общая выплата — 2770₽

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой в двух сетах за 2.77.