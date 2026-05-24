прогноз на матч Ролан Гаррос, ставка за 2.20

Россиянин Андрей Рублев сыграет против перуанца Игнасио Бусе в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бусе — Рублев с коэффициентом для ставки за 2.20.

Бусе

Игнасио на неделе перед французским мэйджором впервые в карьере выиграл турнир на уровне основного тура.

Вопреки вообще всем прогнозам, Бусе стал чемпионом «пятисотника» в Гамбурге.

Перуанский теннисист сделал это в статусе квалифаера. В основной сетке его соперниками были прошлогодний чемпион турнира в Гамбурге Флавио Коболли, Якуб Меншик, Юго Эмбер, Александр Ковачевич и Томми Пол.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До этого 22-летний Бусе ни разу не доходил до финала на турнирах ATP.

В этом году латиноамериканец провел уже 25 матчей на грунте. На этом отрезке у него 16 побед и девять поражений.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Также стоит уточнить, что в текущем сезоне Бусе обыгрывал таких соперников, как Жоао Фонсека, Маттео Берреттини (дважды) и Лоренцо Сонего.

Рублев

Андрей провел свой предыдущий матч в середине мая, когда проиграл Яннику Синнеру на «Мастерсе» в Риме.

На турнире в Вечном городе российский теннисист дошел до четвертьфинала.

Прежде чем уступить первой ракетке мира, Рублев обыграл Миомира Кецмановича, Алехандро Давидовича-Фокину и Николоза Басилашвили.

Лучшим результатом Рублева на грунте в этом сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Барселоне.

В решающем матче 28-летний россиянин проиграл Артуру Фису.

На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде Рублев не прошел второй круг, проиграв Зизу Бергсу и Виту Копршиве.

Рублев ранее лишь в двух сезонах не смог пройти первый круг на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бусе в этом матче можно поставить за 3.12, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: соперник Рублева сейчас на невероятном эмоциональном подъеме, но также важно понимать, что Бусе отдал чересчур много сил на турнире в Гамбурге. Скорее всего, Рублев остановит уставшего соперника, который, к тому же, ранее почти не играл в пятисетовом формате.

2.20 Победа Рублева + тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Бусе — Рублев принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал сетов больше 3,5 за 2.20.