прогноз на матч турнира в Гамбурге, ставка за 1.9

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против итальянца Лучано Дардери в четвертьфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 21 мая, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Дардери — Де Минор с коэффициентом для ставки за 1.98.

Дардери

Лучано третий год подряд вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Гамбурге.

В 2024-м и 2025-м итальянец не смог пройти эту стадию, проиграв Себастьяну Баэсу и Андрею Рублеву соответственно.

На этой неделе Дардери пока не проиграл ни одного сета. В первом круге его соперником был аргентинец Роман Андрес Бурручага (6:3, 7:6), а во втором — немец Янник Ханфман (7:6, 7:5).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Дардери выиграл шесть из семи последних матчей.

На прошлой неделе он дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Риме, благодаря чему поднялся в рейтинге на 16-ю строчку.

На «тысячнике» в Вечном городе Лучано обыграл Янника Ханфмана, Томми Пола, Сашу Зверева и Рафаэля Ходара, после чего уступил Касперу Рууду (1:6, 1:6).

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Дардери провел уже 23 матча на грунте. На этом отрезке у него 16 побед и семь поражений.

В феврале Дардери дошел до финала в Буэнос-Айресе и выиграл турнир в Сантьяго.

Де Минор

Алекс провел уже два непростых трехсетовых матча.

В первом раунде австралиец одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 3:6, 6:4, 6:3.

Во втором круге Де Минор отдал сет испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине — 6:2, 4:6, 6:4.

На этой неделе Де Минор прервал серию из трех поражений.

В середине апреля он проиграл сербу Хамаду Меджедовичу во втором круге «пятисотника» в Барселоне.

В Мадриде Де Минор уступил в стартовом матче Рафаэлю Ходару со счетом 3:6, 1:6.

На «Мастерсе» в Риме девятая ракетка мира проиграл в первом матче Маттео Арнальди.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.98, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.82.

Прогноз: Де Минора ждет еще один непростой матч. Учитывая прогресс итальянца, вообще не удивимся, если он остановит соперника из топ-10.

1.98 Победа Дардери Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Дардери — Де Минор позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: победа Дардери за 1.98.