прогноз на матч турнира в Гамбурге

Француз Юго Эмбер сыграет против перуанца Игнасио Бусе в четвертьфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 21 мая, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бусе — Эмбер с коэффициентом для ставки за 1.92.

Бусе

Игнасио преподнес уже две сенсации на этой неделе.

В первом раунде перуанец одержал победу над прошлогодним чемпионом «пятисотника» в Гамбурге Флавио Коболли — 6:2, 7:5.

Во втором круге Бусе разгромил чеха Якуба Меншика — 6:0, 6:3.

При этом с учетом квалификации латиноамериканец провел в Гамбурге уже четыре матча. В отборе он разгромил американца Нильса Макдональда и француза Юго Гастона.

Бусе второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне основного тура. В феврале 22-летний перуанец дошел до полуфинала на турнире в Рио-де-Жанейро. На бразильском «пятисотнике» он обыграл Жоао Фонсеку и Маттео Берреттини.

Эмбер

Юго в первом раунде одержал победу над немцем Джастином Энгелем.

Француз обыграл 18-летнего соперника в непростом трехсетовом матче — 6:3, 3:6, 7:6.

Во втором круге Эмбер выиграл у Карена Хачанова. Этот матч тоже завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6.

Эмбер выиграл два подряд матча впервые с «Мастерса» в Майами, на котором он дошел до 1/8 финала.

Юго неудачно провел недавние турниры на грунте. В апреле он выиграл один матч на «Мастерсе» в Монте-Карло — после победы над Мойзе Куаме проиграл Яннику Синнеру (3:6, 0:6).ё

На «тысячнике» в Мадриде 27-летний француз уступил в стартовом матче Теренсу Атману.

На турнире в Риме Эмбер одержал уверенную победу над Витом Копршивой, после чего уступил Дино Прижмичу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бусе в этом матче можно поставить за 1.59, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.35.

Прогноз: перуанец чересчур здорово играл против Коболли и Меншика, но, несмотря на это, все равно есть сомнения, что он выйдет в полуфинал. Эмбер точно способен как минимум заставить дерзкого перуанца нервничать.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Бусе — Эмбер принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.