Мбоко совершит камбэк в матче с Фернандес?

прогноз на матч турнира в Страсбурге, ставка за 1.97

Представительницы Канады Виктория Мбоко и Лейла Фернандес встретятся в четвертьфинале турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мбоко — Фернандес с коэффициентом для ставки за 1.97.

Мбоко

Виктория в предыдущем раунде одержала победу над полуфиналисткой Ролан Гаррос-2025 Лоис Буассон — 6:4, 6:3.

Это был всего лишь второй матч Мбоко на грунте в текущем сезоне.

В конце апреля канадская теннисистка разгромно проиграла американке Кэти Макнелли на «тысячнике» в Мадриде.

После этого Мбоко планировала сыграть в Риме, но в итоге пропустила турнир из-за проблем со здоровьем.

Несмотря на то, что она практически не играла последние два месяца, Мбоко по-прежнему находится в топ-10 благодаря успешным выступлениям на харде.

Ранее в этом году 19-летняя теннисистка дошла до финала в Аделаиде и Дохе, а также до четвертьфинала на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.

Фернандес

Лейла в первом круге обыграла француженку Леолию Жанжан — 6:1, 7:5.

Во втором раунде у нее был непростой матч против польки Магдалены Френх — 6:4, 3:6, 6:4.

Фернандес провела 13 матчей на грунте этой весной. Сейчас у нее восемь побед и пять поражений.

На этом отрезке ее лучшим результатом стал выход в четвертьфинал «тысячника» в Мадриде.

Кроме того, перед этим финалистка US Open-2021 дошла до 1/4 финала на «пятисотнике» в Штутгарте.

Фернандес провалила начало сезона, из-за чего у нее по-прежнему отрицательный баланс — 11 побед и 13 поражений.

Лейла не выиграла ни одного матча на недавних турнирах в Риме и Париже. Здесь она уступила Ребеке Масаровой и Анне Блинковой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мбоко в этом матче можно поставить за 1.61, победу Фернандес букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: в прошлом году Виктория обыграла Лейлу на харде в Гонконге — 2:6, 6:3, 6:2.

Вероятно, в предстоящем матче они тоже проведут больше 20 геймов. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.