Сможет ли Вавринка выйти в четвертьфинал в Женеве?

прогноз на матч турнира в Женеве, ставка за 2.08

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против американца Алекса Микельсена во втором круге турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Вавринка — Микельсен с коэффициентом для ставки за 2.08.

Вавринка

У Стэна в первом раунде был тяжелейший матч против итальянца Рауля Бранкаччо.

Швейцарец вырвал победу над решающем тай-брейке — 6:2, 4:6, 7:6.

В начале мая Вавринка обыграл Стефано Травалью в первом раунде квалификации «Мастерса» в Риме. После этого он должен был встретиться с Пабло Каррено-Бустой, но в последний момент снялся с турнира.

Кроме того, перед этим 41-летний швейцарец не выиграл ни одного матча на грунтовых турнирах в Неаполе, Монте-Карло, Барселоне и Экс-ан-Провансе. Здесь его соперниками были Маттео Мартино, Себастьян Баэс, Кэмерон Норри и Себастьян Офнер.

В этом сезоне Вавринка провел 20 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и 12 поражений. Лучшим результатом Стэна в 2026-м пока остается выход в третий круг Australian Open.

Микельсен

Алекс в первом круге, вопреки ожиданиям, одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 7:5, 6:3.

У американца пока отрицательный баланс на грунте в этом сезоне — три победы и пять поражений.

В начале мая Микельсен проиграл Себастьяну Офнеру в стартовом матче на «Мастерсе» в Риме.

Перед этим он не смог пройти первый круг на «челленджере» в Экс-ан-Провансе.

В Мадриде Микельсен разгромил в первом матче Яна-Леннарда Штруффа, после чего уступил Иржи Легечке.

Микельсен по-прежнему находится в топ-50 благодаря успешным выступлениям на харде. В марте он дошел до четвертого раунда на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 2.44, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: вероятно, Стэн сможет навязать борьбу, но есть подозрение, что на этот раз ему не хватит энергии на весь матч.

2.08 Победа Микельсена + тотал геймов больше 19,5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Вавринка — Микельсен позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: победа Микельсена + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.