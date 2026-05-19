Давидович-Фокина снова проиграет Де Минору на решающем тай-брейке

прогноз на матч турнира в Гамбурге, ставка за 1.96

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Давидович-Фокина — Де Минор с коэффициентом для ставки за 1.96.

Давидович-Фокина

Алехандро в первом раунде одержал уверенную победу над Корантеном Муте — 6:4, 6:4.

Испанец провел пока лишь пять матчей на грунте в этом сезоне.

Давидовичу-Фокине пришлось пропустить несколько турниров из-за травмы мышц живота.

Именно по этой причине он не играл на «Мастерсе» в Монте-Карло, на котором ему надо было защищать очки за прошлогодний полуфинал.

На «Мастерсе» в Мадриде Давидович-Фокина в первом матче одержал уверенную победу над Пабло Каррено-Бустой, а во втором проиграл Касперу Рууду.

В Риме 26-летний испанец после победы над Кристианом Гарином уступил Андрею Рублеву.

Де Минор

У Алекса в первом круге был тяжелейший матч против Франсиско Серундоло.

Австралиец одержал волевую победу над аргентинским теннисистом — 3:6, 6:4, 6:3.

Де Минор прервал серию из трех поражений.

В середине апреля Де Минор проиграл сербу Хамаду Меджедовичу во втором круге «пятисотника» в Барселоне.

В Мадриде Де Минор уступил в первом матче Рафаэлю Ходару со счетом 3:6, 1:6.

На «Мастерсе» в Риме девятая ракетка мира проиграл в стартовом матче Маттео Арнальди.

Спад в игре Де Минора начался вскоре после победы на «пятисотнике» в Роттердаме. С тех пор он выиграл пока лишь пять матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.27, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 3-3. Их предыдущая встреча состоялась в прошлом году в финале турнира в Вашингтоне и завершилась победой Де Минора со счетом 5:7, 6:1, 7:6.

Вероятно, таким же напряженным будет и предстоящий матч. Здесь нельзя исключать сценарий, при котором игра перейдет в третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.