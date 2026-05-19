Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против литовца Эдаса Бутвиласа во втором круге турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бутвилас — Бублик с коэффициентом для ставки за 1.94.

Бутвилас

Эдас в первом раунде одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего.

Вопреки ожиданиям, литовец обыграл 69-ю ракетку мира с разгромным счетом — 6:3, 6:1.

Это был первый матч Бутвиласа на уровне основного тура. Кроме того, до этого он ни разу не обыгрывал соперников из топ-70.

Бутвилас попал в основную сетку через квалификацию, обыграв двух опытных соперников — Александра Мюллера и Джеймса Дакворта.

В этом году 21-летний литовец провел 34 матча. На этом отрезке у него 22 победы и 12 поражений.

Бублик

Саша попал в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго круга.

Бублик провел пока лишь семь матчей на грунте.

При этом на данном отрезке у него отрицательный баланс — три победы и четыре поражения.

В начале апреля Бублик выиграл два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло.

На «пятисотнике» в Мюнхене представитель Казахстана проиграл в первом круге словаку Алексу Молчану, а в Мадриде уступил в стартовом матче Стефаносу Циципасу.

В Риме Бублик мощно начал турнир, разгромив Себастьяна Баэса, но сразу после этого проиграл Лернеру Тьену.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бутвиласа в этом матче можно поставить за 3.30, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: несмотря на слабые результаты на недавних турнирах, Бублик занимает десятое место в рейтинге. И пока нет уверенности, что он сможет как следует настроиться на предстоящий матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.