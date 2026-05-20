прогноз на матч турнира в Гамбурге, ставка за 1.99

Американец Томми Пол сыграет против немца Даниэля Альтмайера в четвертьфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 21 мая, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Пол — Альтмайер с коэффициентом для ставки за 1.99.

Пол

Томми в первом раунде одержал разгромную победу над Итаном Куинном — 6:1, 6:3.

Во втором круге у американца была тяжелейшая встреча с Томасом Этчеверри.

Пол обыграл аргентинского теннисиста в матче с тремя тай-брейками — 6:7, 7:6, 7:6.

Пол провел девять матчей на грунте этой весной. На этом отрезке у него семь побед и два поражения.

В начале апреле Пол выиграл домашний грунтовый турнир ATP 250 в Хьюстоне. В финале его соперником был аргентинец Роман Андрес Бурручага.

При этом он слабо выступил на недавних «Мастерсах» в Мадриде и Риме.

В столице Испании Пол проиграл в стартовом матче аргентинцу Тиаго Тиранте, а на «тысячнике» в Вечном городе уступил в третьем круге итальянцу Лучано Дардери.

В прошлом году Пол выиграл 12 из 16-ти матчей на грунте, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал Ролан Гаррос.

Альтмайер

Даниэль в первом круге выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты — 7:5, 6:2.

Во втором раунде немецкий теннисист одержал сенсационную победу над Беном Шелтоном.

Альтмайер совершил камбэк в матче против шестой ракетки мира — 4:6, 7:6, 6:4.

Альтмайер всего лишь второй раз в сезоне выиграл два подряд матча на уровне основного тура.

До сих пор его лучшим результатом в этом году был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Бухаресте.

У Альтмайера пока отрицательный баланс в текущем сезоне — 11 побед и 15 поражений.

Даниэль начал сезон с восьми поражений кряду. Свою первую победу в 2026-м он одержал только в конце марта на «челленджере» в Неаполе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.38, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: матчи с участием Пола нередко получаются напряженными, и предстоящий, по всей видимости, тоже не разочарует нейтральных зрителей. Здесь нельзя исключать сценарий, при котором игра перейдет в третий сет.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.