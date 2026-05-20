Норвежец Каспер Рууд сыграет против австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Попырин — Рууд с коэффициентом для ставки за 2.02.
Попырин
Алексей в первом раунде одержал победу над французом Клеманом Табуром.
Австралиец обыграл 165-ю ракетку мира в тяжелейшем трехсетовом матче — 7:6, 6:7, 6:4.
Во втором круге Попырин остановил восьмую ракетку мира Тейлора Фрица — 6:4, 6:4.
У Попырина пока отрицательный баланс в этом сезоне — восемь побед и 13 поражений.
Но, в отличие от харда, на грунте у него есть несколько хороших результатов.
В начале апреля Попырин дошел до четвертьфинала на турнире в Хьюстоне, а в мае выиграл два матча на «Мастерсе» в Риме.
На «тысячнике» в Вечном городе Алексей обыграл Маттео Берреттини и Якуба Меншика, после чего уступил Яннику Синнеру.
Попырин второй год подряд вышел в четвертьфинал турнира в Женеве. В 2025-м он проиграл на этой стадии Кэмерону Норри.
Рууд
Каспер на прошлой неделе дошел до финала на «Мастерсе» в Риме, но все равно решил не пропускать турнир в Женеве.
В решающем матче «тысячника» в Вечном городе норвежец проиграл Яннику Синнеру (4:6, 4:6).
«Каждый раз, когда приезжаю в Женеву, потом показываю хороший результат на Ролан Гаррос», — сказал Каспер.
Рууд трижды выигрывал турнир в Женеве — в 2021-м, 2022-м и 2024 году. В прошлом сезоне он не приезжал сюда.
В первом круге текущего турнира Рууд обыграл американца Дженсона Бруксби — 6:3, 7:5.
Во втором раунде его соперником был бельгиец Рафаэль Коллиньон — 7:6, 6:2.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.65, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: несмотря на то, что Рууд снова максимально мотивирован, есть ощущение, что у него могут возникнуть проблемы в предстоящей игре. Норвежец провел восемь матчей за последние 12 дней — это действительно немало. Вполне вероятно, что он просто не успеет как следует восстановиться.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 2,5 за 2.02.