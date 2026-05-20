Сможет ли Рууд выйти в полуфинал в Женеве?

прогноз на матч турнира в Женеве, ставка за 2.02

Норвежец Каспер Рууд сыграет против австралийца Алексея Попырина в четвертьфинале турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Попырин — Рууд с коэффициентом для ставки за 2.02.

Попырин

Алексей в первом раунде одержал победу над французом Клеманом Табуром.

Австралиец обыграл 165-ю ракетку мира в тяжелейшем трехсетовом матче — 7:6, 6:7, 6:4.

Во втором круге Попырин остановил восьмую ракетку мира Тейлора Фрица — 6:4, 6:4.

У Попырина пока отрицательный баланс в этом сезоне — восемь побед и 13 поражений.

Но, в отличие от харда, на грунте у него есть несколько хороших результатов.

В начале апреля Попырин дошел до четвертьфинала на турнире в Хьюстоне, а в мае выиграл два матча на «Мастерсе» в Риме.

На «тысячнике» в Вечном городе Алексей обыграл Маттео Берреттини и Якуба Меншика, после чего уступил Яннику Синнеру.

Попырин второй год подряд вышел в четвертьфинал турнира в Женеве. В 2025-м он проиграл на этой стадии Кэмерону Норри.

Рууд

Каспер на прошлой неделе дошел до финала на «Мастерсе» в Риме, но все равно решил не пропускать турнир в Женеве.

В решающем матче «тысячника» в Вечном городе норвежец проиграл Яннику Синнеру (4:6, 4:6).

«Каждый раз, когда приезжаю в Женеву, потом показываю хороший результат на Ролан Гаррос», — сказал Каспер.

Рууд трижды выигрывал турнир в Женеве — в 2021-м, 2022-м и 2024 году. В прошлом сезоне он не приезжал сюда.

В первом круге текущего турнира Рууд обыграл американца Дженсона Бруксби — 6:3, 7:5.

Во втором раунде его соперником был бельгиец Рафаэль Коллиньон — 7:6, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.65, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: несмотря на то, что Рууд снова максимально мотивирован, есть ощущение, что у него могут возникнуть проблемы в предстоящей игре. Норвежец провел восемь матчей за последние 12 дней — это действительно немало. Вполне вероятно, что он просто не успеет как следует восстановиться.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Попырин — Рууд принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 2,5 за 2.02.