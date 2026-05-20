Представительница Австралии Дарья Касаткина сыграет против румынки Жаклин Кристиан в четвертьфинале турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Кристиан — Касаткина с коэффициентом для ставки за 1.92.
Кристиан
Жаклин в первом раунде разгромила американку Маккартни Кесслер — 6:1, 6:1.
Во втором круге румынская теннисистка обыграла датчанку Клару Таусон — 6:1, 7:5.
Кристиан выиграла два подряд матча впервые после «тысячника» в Майами, на котором она дошла до четвертого раунда.
На грунте Кристиан провела восемь матчей (четыре победы, четыре поражения).
На «тысячнике» в Мадриде Жалкин проиграла в стартовом матче Каролине Плишковой, а в Мадриде после победы над Юлией Стародубцевой уступила Арине Соболенко.
В этом году Кристиан пока ни разу не выигрывала больше двух матчей подряд.
Касаткина
Дарья тоже уверенно прошла предыдущие раунды.
В первом круге она одержала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой — 7:5, 6:3.
Во втором раунде Касаткина разгромила американку Пейтон Стернс — 6:1, 6:3.
При этом с учетом квалификации она провела уже четыре матча на «пятисотнике» в Страсбурге.
В решающем отборочном матче Касаткина обыграла россиянку Анастасию Захарову — 6:4, 6:2.
Представительница Австралии выиграла девять из десяти последних матчей.
В начале мая она выиграла турнир WTA 125 в Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан (Испания).
Вскоре после этого Касаткина проиграла американке Кэти Макнелли в первом круге «тысячника» в Майами. Кроме того, она не прошла первый раунд на грунтовых турнирах в Руане и Мадриде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кристиан в этом матче можно поставить за 2.30, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.62.
Прогноз: ранее Дарья выиграла три из четырех матчей против Жаклин. Но их предыдущая встреча, состоявшаяся в январе в Аделаиде, завершилась уверенной победой Кристиан — 6:4, 6:0.
Оптимальной будет ставка без учета исхода. Вероятно, в этом матче будет серьезная борьба за место в полуфинале.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.