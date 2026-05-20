Испанец Хауме Муньяр сыграет против аргентинца Мариано Навоне в четвертьфинале турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Навоне — Муньяр с коэффициентом для ставки за 1.92.
Навоне
Мариано в первом раунде одержал победу над 36-летним соотечественником Марко Трунгеллити — 5:7, 7:5, 6:1.
Во втором круге аргентинец выиграл у бывшей восьмой ракетки мира Кэмерона Норри — 6:4, 6:4.
Навоне провел уже 19 матчей на грунте в этом сезоне (12 побед и семь поражений).
В начале апреля Навоне выиграл турнир ATP 250 в Бухаресте.
С тех пор его лучшим рехультатом пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Риме.
На «тысячнике» в Вечном городе 25-летний аргентинец обыграл Дениса Шаповалова и Феликса Оже-Альяссима, после чего уступил Хамаду Меджедовичу.
Муньяр
Хауме пока не проиграл ни одного сета на этой неделе.
В первом раунде испанский теннисист одержал разгромную победу над американцем Нишешем Басаваредди — 6:0, 6:3.
Во втором круге Муньяр обыграл аргентинца Франсиско Комесану — 6:4, 6:4.
Муньяр провел пока лишь 18 матчей (девять побед, девять поражений) в этом сезоне.
После февральского «пятисотника» в Роттердаме испанец пропустил два месяца из-за травмы.
После возвращения Муньяр слабо выступил на турнирах Барселоне, Мадриде и Риме, выиграв лишь один матч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Навоне в этом матче можно поставить за 1.79, победу Муньяра букмекеры предлагают за 2.02.
Прогноз: вероятно, у испанца и аргентинца будет очень напряженная борьба за место в полуфинале. Поэтому оптимальной здесь будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.