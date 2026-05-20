Сможет ли Корнеева выйти в основную сетку Ролан Гаррос?

прогноз на матч квалификации Ролан Гаррос

Россиянка Алина Корнеева сыграет против аргентинки Хулии Риеры в третьем раунде квалификации Ролан Гаррос. Матч пройдет 21 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Корнеева — Риера с коэффициентом для ставки за 2.22.

Корнеева

Алина в первом раунде одержала победу над японкой Нао Хибино — 6:3, 7:6.

Во втором матче ее соперницей была аргентинка Хасмин Ортенси — 4:6, 6:4, 6:2.

Корнеева провела девять матчей на грунте этой весной. На этом отрезке у нее пять побед и четыре поражения.

В начале апреля российская теннисистка выиграла один матч на турнире ITF в Мадриде, после чего не прошла первый круг в Сен-Мало и на «тысячнике» в Риме.

В квалификации престижного турнира в Вечном городе 18-летняя россиянка обыграла двух талантливых соперниц — немку Эллу Зайдель и австрийку Лилли Таггер.

На прошлой неделе Корнеева проиграла американке Кэти Волынец в первом круге турнира WTA 125 в Париже.

В этом году Корнеева провела 31 матч. Сейчас у нее 23 победы и восемь поражений. На харде у Алины значительно лучше результаты, чем на грунте.

Риера

Хулия в первом раунде выиграла у 18-летней чешки Лауры Самсон — 6:4, 6:7, 6:1.

Во втором матче аргентинская теннисистка одержала волевую победу над американкой Робин Монтгомери — 2:6, 6:2, 6:1.

Риера сыграла уже 30 матчей на грунте в этом сезоне. Сейчас у нее 20 побед и 10 поражений.

Правда, большую часть из этих матчей она провела на скромных турнирах ITF.

На уровне основного тура лучшим результатом Риеры в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Боготе.

Также стоит обратить внимание, что Риера смогла пройти квалификацию Ролан Гаррос в 2024-м и 2025 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корнееву в этом матче можно поставить за 1.62, победу Риеры букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: скорее всего, Алина проиграет аргентинской теннисистке, у которой значительно больше опыта выступлений на грунте.

