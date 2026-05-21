Сможет ли Бублик выйти в полуфинал в Женеве?

прогноз на матч турнира в Женеве

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 21 мая, начало — в 20:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Риндеркнеш — Бублик с коэффициентом для ставки за 2.04.

Риндеркнеш

Артур в первом раунде разгромил аргентинца Тиаго Тиранте — 6:1, 6:4.

Во втором круге у француза был непростой матч против серба Ласло Джере — 4:6, 7:6, 6:1.

Риндеркнеш выиграл два матча подряд впервые с конца февраля, когда он дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Дубае.

В текущем сезоне у 30-летнего француза пока отрицательный баланс — 10 побед и 11 поражений.

На прошлой неделе Риндеркнеш проиграл американцу Мартину Дамму в стартовом матче на «челленджере» в Бордо.

Перед этим Артур не прошел второй круг в Монте-Карло, Мюнхене и Мадриде, уступив Жоао Фонсеке (дважды) и Виту Копршиве соответственно.

Бублик

Саша пропускал первый круг, а во втором выиграл у Эдаса Бутвиласа.

Вопреки ожиданиям, Бублику хватило двух сетов для победы над литовским теннисистом — 6:4, 6:3.

Бублик провел восемь матчей на грунте этой весной. Сейчас у него четыре победы и такое же количество поражений.

В начале апреля представитель Казахстана выиграл два матча на «Мастерсе» в Монте-Карло.

На «пятисотнике» в Мюнхене он проиграл в первом круге словаку Алексу Молчану, а в Мадриде уступил в стартовом матче Стефаносу Циципасу.

В Риме Бублик мощно начал турнир, разгромив Себастьяна Баэса, но сразу после этого проиграл Лернеру Тьену.

Эту неделю Бублик проводит в статусе 10-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 2.55, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.51.

Прогноз: когда-то Бублик называл турниры ATP 250 водокачками, но теперь он, похоже, приезжает сюда с абсолютно другим настроем. Достаточно сказать, что за последний год он выиграл четыре турнира этой категории. По всей видимости, в Женеве Саша тоже решил бороться за титул.

