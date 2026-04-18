Андреева обыграет Рыбакину и выйдет во второй финал подряд?

прогноз на турнир в Штутгарте, ставка за 2.0

Россиянка Мирра Андреева сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рыбакина — Андреева с коэффициентом для ставки за 2.09.

Рыбакина

Елена второй раз в карьере вышла в полуфинал «пятисотника» в Штутгарте.

В прошлом году Рыбакина не играла в Штутгарте, тогда как в 2024-м она стала чемпионкой местного турнира.

Рыбакина входит в число первых четырех сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ей надо было выиграть лишь два матча.

Во втором круге действующая чемпионка Australian Open одержала победу над россиянкой Дианой Шнайдер — 6:3, 6:4.

В четвертьфинале у Рыбакиной был тяжелейший матч против Лейлы Фернандес — 6:7, 6:4, 7:6. Во втором сете соперница вела 4:2, а в решающем Елена отыграла два матчбола.

До этой недели Рыбакина ни разу в текущем сезоне не играла на грунте. В прошлом месяце она дошла до финала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и до полуфинала в Майами. На обоих турнирах она проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко.

В этом году Рыбакина провела уже 28 матчей. На этом отрезке у нее 23 победы и пять поражений.

Андреева

Мирра вышла в полуфинал на втором грунтовом турнире подряд.

На прошлой неделе российская теннисистка стала чемпионкой «пятисотника» в Линце. В решающем матче она одержала волевую победу над Анастасией Потаповой (1:6, 6:4, 6:3).

В первом круге немецкого «пятисотника» Андреева совершила камбэк в матче против чемпионки Ролан Гаррос-2017 Алены Остапенко — 5:7, 6:2, 6:4.

Во втором раунде она одержала победу над американкой Алисией Паркс — 7:6, 6:3.

Но пока что главным событием стала ее победа над Игой Свентек в четвертьфинале.

Андреева совершила камбэк в матче против польской теннисистки — 3:6, 6:4, 6:3. Мирра обыграла соперницу из топ-10 впервые с июля прошлого года.

В этом году Андреева провела 27 матчей. Сейчас у нее 21 победа и шесть поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.74, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.09.

Прогноз: ранее Мирра выиграла два из трех матчей против Елены. В прошлом году россиянка обыграла опытную соперницу на харде в Дубае и Индиан-Уэллс. К слову, на тех турнирах Андреева в итоге стала чемпионкой.

Рискнем предположить, что Мирра снова застанет Рыбакину врасплох. Матч против Свентек подтвердил, что она способна конкурировать с лучшими теннисистками мира. Ну и ко всему прочему важно учитывать, что у соперницы, по сути, не будет времени на восстановление после трехчасового матча в четвертьфинале.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой за 2.09.