Зверев второй год подряд выйдет в финал «пятисотника» в Мюнхене?

прогноз на матч турнира в Мюнхене

Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Флавио Коболли в полуфинале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Зверев — Коболли с коэффициентом для ставки за 1.92.

Зверев

Саша второй год подряд и пятый раз в карьере вышел в полуфинал турнира в Мюнхене.

В 2017, 2028 и 2025-м он стал чемпионом домашнего турнира.

В первом матче на этой неделе Зверев одержал победу над Миомиром Кецмановичем.

Вопреки ожиданиям, встреча получилась непростой, немец дожал серба только в третьем сете— 6:3, 3:6, 7:6. Правда, на тай-брейке действующий чемпион мюнхенского «пятисотника» не отдал сопернику ни одного очка.

Во втором раунде Зверев разгромил канадца Габриэла Диалло — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале его соперником был аргентинец Франсиско Серундоло — 5:7, 6:0, 6:2.

Прогнозы на теннис

Зверев прошел не менее трех раундов на четвертом турнире подряд. Перед этим Саша добрался до полуфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло. Во всех случаях он проиграл в 1/2 финала итальянцу Яннику Синнеру.

Коболли

Флавио третий раз в сезоне вышел в полуфинал.

В феврале итальянец добрался до этой стадии на турнире в Делрей-Бич, а в марте на «пятисотнике» в Акапулько, который он в итоге и выиграл.

В отличие от Зверева, Коболли на этой неделе пока не проиграл ни одного сета.

В первом раунде Коболли выиграл у 18-летнего представителя Германии Диего Дедуры-Паломеро — 6:4, 7:5.

Во втором раунде его соперником был бельгиец Зизу Бергс — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Коболли одержал уверенную победу над чехом Витом Копршивой — 6:3, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.22, победу Коболли букмекеры предлагают за 4.25.

Прогноз: пожалуй, здесь можно согласиться с тем, что Зверев является фаворитом предстоящего матча. Однако всё не настолько очевидно, 1.22 за победу немца — чересчур мало.

В прошлом сезоне Саша обыграл итальянца на Ролан Гаррос и на траве в Галле. Даже если он продлит серию побед над Коболли, вряд ли предстоящая встреча будет легкой прогулкой.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.