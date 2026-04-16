Сможет ли Меджедович выйти в полуфинал в Барселоне?

прогноз на турнир в Барселоне, ставка за 1.98

Серб Хамад Меджедович сыграет против португальца Нуну Боржеша ATP 500 в Барселоне (Испания). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Меджедович — Боржеш с коэффициентом для ставки за 1.98.

Меджедович

Хамад седьмой раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP.

При этом серб впервые в текущем сезоне выиграл два подряд матча на уровне основного тура.

В первом круге Меджедович выиграл у Марко Трунгеллити, который в начале апреля дошел до финала в Марракеше. Ему хватило двух сетов для победы над 36-летним аргентинцем — 7:5, 6:4.

Главным сюрпризом стала уверенная победа Меджедовича над австралийцем Алексом Де Минором — 6:3, 6:4.

С учетом квалификации Хамад провел уже четыре матча на каталонском «пятисотнике».

В отборе его соперниками были литовец Вилюс Гаубас и француз Кантен Алис. Последнего он переиграл на решающем тай-брейке.

В конце марта Меджедович выиграл грунтовый «челленджер» в Неаполе.

Боржеш

Нуну тоже не проиграл ни одного сета в предыдущих раундах.

В первом круге португальский теннисист одержал победу над французом Адрианом Маннарино — 6:3, 6:4.

Во втором матче Боржеш обыграл аргентинца Томаса Этчеверри — 6:3, 7:6.

В этом сезоне Боржеш пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

В январе Нуну дошел до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Гонконге и до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меджедовича в этом матче можно поставить за 1.41, победу Боржеша букмекеры предлагают за 2.89.

Прогноз: несмотря на то, что Хамад бодро провел предыдущие матчи и остановил соперника из топ-10, сейчас оптимальной будет ставка без учета исхода. Боржеша тоже нельзя недооценивать, это довольно неприятный соперник на любом покрытии.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.