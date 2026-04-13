Испанец Карлос Алькарас сыграет против финна Отто Виртанена в первом круге «пятисотника» в Барселоне (Испания). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Виртанен с коэффициентом для ставки за 2.18.

Алькарас

Карлос по итогам предыдущей недели потерял статус первой ракетки.

Алькарас все-таки не смог защитить титул на «Мастерсе» в Монте-Карло, из-за чего потерял приличное количество очков.

Но самым неприятным для него моментом стало, конечно же, поражение от Янника Синнера в финале.

Итальянцу при этом хватило двух сетов для победы над своим главным конкурентом.

Первый сет Алькарас проиграл на тай-брейке, а во втором соперник позволил ему взять лишь три гейма.

Несмотря на итог, Алькарас все равно может занести себе в актив это выступление. До финала он провел классные матчи против Себастьяна Баэса, Томаса Этчеверри, Александра Бублика и Валантена Вашеро.

В прошлом году Алькарас дошел до финала на «пятисотнике» в Барселоне. Теперь ему предстоит защищать 330 очков.

Виртанен

Отто пробился в основную сетку каталонского турнира через квалификацию.

В отборе финн обыграл австралийца Александра Вукича и француза Александра Мюллера.

В текущем сезоне Виртанен до сих пор провел лишь два матча на уровне основного тура.

В конце февраля Виртанен не прошел первый круг в Дубае, а в марте на турнире в Бухаресте.

На «Мастерсе» в Монте-Карло он проиграл американцу Итану Куинну в первом раунде квалификации.

Лучшим результатом Отто в этом году пока остается выход в полуфинал «челленджеров» в Манаме и Тьонвиле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Алькараса не будет проблем в предстоящем матче. На победу Виртанена можно поставить за 14.25.

Прогноз: всё будет зависеть от физического и эмоционального состояния Алькараса, у которого, по сути, вообще не было времени на восстановление после финала в Монте-Карло. Рискнем предположить, что испанец все же позволит финну взять несколько геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 2.18.