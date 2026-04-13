Россиянин Карен Хачанов сыграет против аргентинца Камило Уго Карабельи в первом круге «пятисотника» в Барселоне (Испания). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Карабельи — Хачанов с коэффициентом для ставки за 1.96.
Карабельи
Камило Уго в этом году провел на грунте уже 14 матчей.
На этом отрезке у аргентинского теннисиста 10 побед и четыре поражения.
В начале февраля Карабельи стал победителем домашнего «челленджера» в Росарио, благодаря чему заработал 125 очков.
Вскоре после этого Карабельи дошел до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе.
Еще одним успехом латиноамериканца стал выход в полуфинал турнира в Марракеше.
Но также стоит уточнить, что Карабельи не выиграл ни одного матча на турнирах в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.
Хачанов
Карену на этой неделе надо защищать 200 очков за прошлогодний полуфинал в Барселоне.
В прошлом сезоне россиянин тоже неубедительно провел первые несколько месяцев, но при этом хорошо выступил в главном городе Каталонии.
На прошлой неделе Хачанов не смог пройти первый круг на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв французу Артуру Риндеркнешу.
В текущем сезоне Хачанов провел пока лишь 16 официальных матчей. На этом отрезке у него восемь побед и такое же количество поражений.
Лучшим результатом Карена в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карабельи в этом матче можно поставить за 2.76, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: встреча с аргентинским грунтовиком — это явно не то, чего хотел бы россиянин в первом раунде. Вероятно, Карабельи как минимум создаст интригу в предстоящем матче. Поражение Хачанова не станет сюрпризом, но оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.