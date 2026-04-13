Бублик забуксует на старте турнира в Мюнхене?

прогноз на матч турнира в Мюнхене, ставка за 1.95

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против словака Алекса Молчана в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Молчан — Бублик с коэффициентом для ставки за 1.95.

Молчан

Алекс пробился в основную сетку мюнхенского «пятисотника» через квалификацию.

В отборе словацкий теннисист выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны и американца Эмилио Навы.

Несколько лет назад Молчан входил в топ-50, но ему так и не удалось закрепиться там.

Более того, он уже довольно давно находится за пределами первой сотни рейтинга. Эту неделю 28-летний словак начал в статусе 166-й ракетки мира.

Но с учетом недавних результатов сейчас наверное не стоит слишком акцентировать внимание на рейтинге.

В начале апреля Молчан дошел до четвертьфинала на турнире ATP 250 в Бухаресте. В столице Румынии он обыграл итальянца Маттео Арнальди и канадца Габриэла Диалло.

Бублик

Саша на прошлой неделе весьма неплохо выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло.

На Лазурном берегу Бублик дошел до четвертьфинала, благодаря чему сохранил статус 11-й ракетки мира.

Бублик одержал уверенные победы над Гаэлем Монфисом и Иржи Легечкой, посое чего проиграл Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 0:6.

С учетом прошлого сезона Бублик выиграл 25 из 32 матчей на грунте.

В 2025-м Бублик не прошел первый раунд в Мюнхене, но зато потом добрался до 1/8 финала в Мадриде, до четвертьфинала на Ролан Гаррос и стал чемпионом турниров в Гштаде и Кицбюэле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Молчана в этом матче можно поставить за 3.18, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: вряд ли Бублик позволит словаку организовать сенсацию. Более того, считаем, что он уверенно подтвердит статус фаворита.

1.95 Победа Бублика в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Молчан — Бублик принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Бублика в двух сетах за 1.95.