прогноз на матч третьего круга Ролан Гаррос, ставка за 3.58

Американка Кори Гауфф сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой в третьем круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гауфф — Потапова с коэффициентом для ставки за 3.58.

Гауфф

Кори шестой год подряд вышла в третий раунд французского «Шлема».

Более того, после 2020-го она пока ни разу не проигрывала здесь раньше 1/4 финала.

В этом году Гауфф приехала в Париж в статусе действующей чемпионки «Ролан Гаррос».

На текущем турнире американка пока не проиграла ни одного сета.

В первом круге Гауфф разгромила соотечественницу Тейлор Таунсенд — 6:4, 6:0.

Во втором раунде ее соперницей была египтянка Маяр Шериф — 6:3, 6:2.

Гауфф выиграла 10 из 13-ти матчей на грунте в этом году. В середине мая она остановилась в шаге от победы на «тысячнике» в Риме, проиграв в финале украинке Элине Свитолиной.

Потапова

Анастасия третий раз в карьере прошла не менее двух раундов на «Ролан Гаррос».

Лучшим результатом представительницы Австрии в столице Франции пока остается выход в 1/8 финала в 2024 году.

В первом круге Потапова разгромила австралийку Майю Джойнт — 6:1, 6:2.

Во втором раунде 25-летняя теннисистка совершила камбэк в матче против британки Кэти Бултер — 5:7, 6:4, 6:2.

Потапова успешно проводит грунтовый отрезок сезона. Ей удалось выиграть 16 из 20-ти матчей на этом покрытии.

В апреле Анастасия дошла до финала на «пятисотнике» в Линце и до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде, а в мае добралась до 1/8 финала в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.29, победу Потаповой букмекеры предлагают за 3.58.

Прогноз: на самом деле здесь не так уж всё очевидно, как можно подумать, глядя на коэффициенты. Потапова вполне способна организовать сенсацию и остановить действующую чемпионку «Ролан Гаррос». Ее победа в предстоящем матче не станет сюрпризом.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.58 на матч Гауфф — Потапова позволит вывести на карту выигрыш 2580₽, общая выплата — 3580₽

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой за 3.58.