прогноз на матч турнира в Монте-Карло, ставка за 1.92

Испанец Карлос Алькарас сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 15:00. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Баэс с коэффициентом для ставки за 1.92.

Алькарас

Карлос в этом году приехал в Монте-Карло в статусе действующего чемпиона турнира.

Свой предыдущий матч испанец провел две недели назад, когда сенсационно проиграл Себастьяну Корде в третьем раунде «Мастерса» в Майами.

Кроме того, Алькарас не смог пройти 1/2 финала в Индиан-Уэллс, уступив Даниилу Медведеву.

Но рассуждать о возможном спаде или уж тем более кризисе в игре первой ракетки мира, пока слишком рано.

В прошлом году Алькарас тоже забуксовал на североамериканских «Мастерсах», зато потом выдал такую серию, что всем стало страшно.

В 2025-м Карлос выиграл 22 из 23 матчей на грунте. На этом отрезке он забрал титулы в Монте-Карло, Риме и на Ролан Гаррос, а также уступил Хольгеру Руне в финале «пятисотника» в Барселоне.

Баэс

В отличие от Алькараса, который входит в число первых восьми сеяных, Себастьяну пришлось начинать с первого круга.

В понедельник аргентинец одержал победу над Стэном Вавринкой, для которого этот матч стал последним в Монте-Карло.

Баэс обыграл 41-летнего швейцарца со счетом 7:5, 7:5.

Несмотря на то, что его основным покрытием был и остается грунт, лучшим результатом Баэса в этом году пока остается выход в финал турнира в Окленде.

В феврале Бэас не защитил титул на грунтовом «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро. На этот раз он проиграл в первом круге португальцу Хайме Фарии.

Но зато Баэс дошел до полуфинала на турнирах в Буэнос-Айресе и Сантьяго. В столице Чили он обыграл двух опытных грунтовиков — Кристиана Гарина и Алехандро Табило.

До этого сезона Себастьян ни разу не проходил первый круг на «тысячнике» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Алькараса не будет проблем в этом матче. На победу Баэса можно поставить за 12.75.

Прогноз: ранее у Карлоса никогда не было проблем в матчах против аргентинца. Правда, до сих пор они ни разу не встречались на грунте. Но в любом случае маловероятно, что Баэс застанет врасплох главного фаворита.

1.92 Победа Алькараса + тотал геймов больше 17,5

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 17,5 за 1.92.