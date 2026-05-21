Американки Эмма Наварро и Энн Ли встретятся в полуфинале турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 22 мая, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Наварро — Ли с коэффициентом для ставки за 1.95.
Наварро
Эмма впервые в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA.
В первом круге американская теннисистка одержала уверенную победу над чешкой Сарой Бейлек — 6:1, 6:4.
Во втором раунде Наварро преподнесла сенсацию, обыграв 18-летнюю соотечественницу Иву Йович (6:4, 4:6, 6:1).
В четвертьфинале Наварро одержала волевую победу над 37-летней китаянкой Шуай Чжан — 2:6, 7:6, 6:2.
У Эммы пока отрицательный баланс в этом сезоне — восемь побед и 11 поражений.
На прошлой неделе она проиграла Кэти Волынец во втором круге турнира WTA 125 в Париже.
Ли
Энн тем временем тоже впервые в этом году вышла в полуфинал.
В первом матче на этой неделе американка разгромила австралийку Майю Джойнт — 6:1, 6:2.
Во втором круге Ли совершила камбэк в матче против россиянки Екатерины Александровой — 4:6, 6:4, 6:3.
В четвертьфинале ее соперницей была чешка Мари Боузкова — 6:3, 7:5.
Ли провела 12 матчей на грунте в этом сезоне. На этом отрезке у нее восемь побед и четыре поражения.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 2.07, победу Ли букмекеры предлагают за 1.75.
Прогноз: оптимальной будет ставка без учета исхода. Вероятно, предстоящий матч перейдет в третий сет.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.