Сможет ли Наварро выйти в фиал в Страсбурге?

прогноз на матч турнира в Страсбурге, ставка за 1.95

Американки Эмма Наварро и Энн Ли встретятся в полуфинале турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 22 мая, начало — в 15:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Наварро — Ли с коэффициентом для ставки за 1.95.

Наварро

Эмма впервые в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA.

В первом круге американская теннисистка одержала уверенную победу над чешкой Сарой Бейлек — 6:1, 6:4.

Во втором раунде Наварро преподнесла сенсацию, обыграв 18-летнюю соотечественницу Иву Йович (6:4, 4:6, 6:1).

В четвертьфинале Наварро одержала волевую победу над 37-летней китаянкой Шуай Чжан — 2:6, 7:6, 6:2.

У Эммы пока отрицательный баланс в этом сезоне — восемь побед и 11 поражений.

На прошлой неделе она проиграла Кэти Волынец во втором круге турнира WTA 125 в Париже.

Ли

Энн тем временем тоже впервые в этом году вышла в полуфинал.

В первом матче на этой неделе американка разгромила австралийку Майю Джойнт — 6:1, 6:2.

Во втором круге Ли совершила камбэк в матче против россиянки Екатерины Александровой — 4:6, 6:4, 6:3.

В четвертьфинале ее соперницей была чешка Мари Боузкова — 6:3, 7:5.

Ли провела 12 матчей на грунте в этом сезоне. На этом отрезке у нее восемь побед и четыре поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Наварро в этом матче можно поставить за 2.07, победу Ли букмекеры предлагают за 1.75.

Прогноз: оптимальной будет ставка без учета исхода. Вероятно, предстоящий матч перейдет в третий сет.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Наварро — Ли принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.