Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Мариано Навоне в полуфинале турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рууд — Навоне с коэффициентом для ставки за 2.08.

Рууд

Каспер четвертый раз в карьере вышел в полуфинал женевского турнира.

Рууд трижды выигрывал турнир в Женеве — в 2021-м, 2022-м и 2024 году. В прошлом сезоне он не приезжал сюда.

В первом круге норвежский теннисист обыграл американца Дженсона Бруксби — 6:3, 7:5.

Во втором раунде его соперником был бельгиец Рафаэль Коллиньон — 7:6, 6:2.

В четвертьфинале Рууд одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным — 6:4, 6:3.

Рууд выиграл восемь из девяти последних матчей. На прошлой неделе он дошел до финала на «Мастерсе» в Риме.

В решающем матче «тысячника» в Вечном городе Каспер проиграл итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 4:6).

Навоне

Мариано второй раз в сезоне вышел в полуфинал на уровне основного тура.

В первом раунде Навоне одержал победу над 36-летним соотечественником Марко Трунгеллити — 5:7, 7:5, 6:1.

Во втором круге аргентинец выиграл у бывшей восьмой ракетки мира Кэмерона Норри — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, он разгромил испанца Хауме Муньяра — 6:2, 6:2.

Навоне провел уже 20 матчей на грунте в этом сезоне (13 побед и семь поражений). В начале апреля он выиграл турнир ATP 250 в Бухаресте.

На недавнем «Мастерсе» в Риме Навоне дошел до третьего круга. На «тысячнике» в Вечном городе 25-летний аргентинец обыграл Дениса Шаповалова и Феликса Оже-Альяссима, после чего уступил Хамаду Меджедовичу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.34, победу Навоне букмекеры предлагают за 3.24.

Прогноз: в прошлом году Рууд обыграл аргентинца в рамках Кубка Дэвиса — 6:3, 6:3. Возможно, на этот раз Навоне возьмет больше шести геймов, но итоговый счет снова будет в пользу его соперника. Норвежец ранее заявил, что приехал в Женеву за титулом.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 2.08.