Сможет ли Бусе выйти в финал «пятисотника» в Гамбурге?

прогноз на матч турнира в Гамбурге, ставка за 1.92

Перуанец Игнасио Бусе сыграет против американца Александра Ковачевича в полуфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ковачевич — Бусе с коэффициентом для ставки за 1.92.

Ковачевич

Александр вышел в крупнейший полуфинал в карьере.

Ранее американец доходил до этой стадии только на турнирах категории ATP 250.

При этом в Гамбурге он попал в основную сетку только как лаки-лузер. В решающем отборочном матче Ковачевич проиграл Артуру Жеа — 5:7, 6:4, 4:6.

Так совпало, что в первом круге его соперником тоже был Жеа. Со второй попытки Ковачевич обыграл француза — 6:2, 7:6.

Во втором раунде 27-летний американец преподнес одну из главных сенсаций недели, победив Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 6:4).

В четвертьфинале Ковачевич одержал победу над аргентинцем Камило Уго Карабельи — 6:4, 6:7, 6:2.

У Ковачевича пока отрицательный баланс в этом сезоне — 16 побед и 17 поражений.

Бусе

Игнасио второй раз в сезоне добрался до полуфинала на турнире ATP 500.

В феврале перуанец дошел до этой стадии на турнире в Рио-де-Жанейро.

Бусе пока что можно назвать главным героем недели.

В первом раунде он одержал победу над прошлогодним чемпионом «пятисотника» в Гамбурге Флавио Коболли (6:2, 7:5), а во втором круге разгромил чеха Якуба Меншика (6:0, 6:3).

В четвертьфинале Бусе обыграл француза Юго Эмбера — 6:3, 5:7, 6:3.

С четом квалификации латиноамериканец провел в Гамбурге уже пять матчей. В отборе он разгромил американца Нильса Макдональда и француза Юго Гастона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ковачевича в этом матче можно поставить за 3.65, победу Бусе букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: вероятно, перуанский теннисист обыграет американца. На этой неделе Бусе вполне способен побороться за титул.

Ставка на матч #1

Рекомендуемая ставка: победа Бусе с форой по геймам (-4,0) за 1.92.