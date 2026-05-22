прогноз на матч турнира в Женеве, ставка за 1.98

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Лернера Тьена в полуфинале турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Тьен — Бублик с коэффициентом для ставки за 1.98.

Тьен

Лернер попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче американский теннисист одержал победу над греком Стефаносом Циципасом — 7:6, 7:6.

В четвертьфинале Тьен обыграл соотечественника Алекса Микельсена — 6:4, 3:6, 6:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Тьен впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP на грунте.

В этом сезоне Тьен провел восемь матчей на этом покрытии. Сейчас у него пять побед и три поражения.

В конце апреля он проиграл парагвайцу Адольфо Вальехо в стартовом матче на «Мастерсе» в Мадриде.

Прогнозы на теннис

Зато на «тысячнике» в Риме 20-летний теннисист добрался до 1/8 финала. На турнире в Вечном городе он обыграл Дамира Джумхуру и Александра Бублика, после чего уступил Рафаэлю Ходару.

Тьен проводит эту неделю в статусе 20-й ракетки мира. В начале сезона он дошел до четвертьфинала на Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Бублик

Саша тоже пропускал первый круг, а во втором выиграл у Эдаса Бутвиласа.

Вопреки ожиданиям, Бублику хватило двух сетов для победы над литовским теннисистом — 6:4, 6:3.

В четвертьфинале представительно Казахстана одержал волевую победу над французом Артуром Риндеркнешем — 5:7, 6:4, 6:2.

Бублик выиграл два матча подряд впервые после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он дошел до четвертьфинала.

На «пятисотнике» в Мюнхене он проиграл в первом круге словаку Алексу Молчану, а в Мадриде уступил в стартовом матче Стефаносу Циципасу.

В Риме Бублик мощно начал турнир, разгромив Себастьяна Баэса, но сразу после этого проиграл Лернеру Тьену.

Эту неделю Бублик проводит в статусе 10-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 2.18, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: на «тысячнике» в Риме Саша проиграл американцу со счетом 6:4, 3:6, 5:7.

Вероятно, у них снова будет напряженный матч, все-таки это полуфинал. Также стоит обратить внимание, что Бублик выиграл 16 из 24-х предыдущих полуфиналов.

Но оптимальной в данном случае будет ставка без учета исхода.

1.98 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Тьен — Бублик принесёт прибыль 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.