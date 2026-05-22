Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Лернера Тьена в полуфинале турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Тьен — Бублик с коэффициентом для ставки за 1.98.
Тьен
Лернер попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго круга.
В первом матче американский теннисист одержал победу над греком Стефаносом Циципасом — 7:6, 7:6.
В четвертьфинале Тьен обыграл соотечественника Алекса Микельсена — 6:4, 3:6, 6:1.
Тьен впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP на грунте.
В этом сезоне Тьен провел восемь матчей на этом покрытии. Сейчас у него пять побед и три поражения.
В конце апреля он проиграл парагвайцу Адольфо Вальехо в стартовом матче на «Мастерсе» в Мадриде.
Зато на «тысячнике» в Риме 20-летний теннисист добрался до 1/8 финала. На турнире в Вечном городе он обыграл Дамира Джумхуру и Александра Бублика, после чего уступил Рафаэлю Ходару.
Тьен проводит эту неделю в статусе 20-й ракетки мира. В начале сезона он дошел до четвертьфинала на Australian Open и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
Бублик
Саша тоже пропускал первый круг, а во втором выиграл у Эдаса Бутвиласа.
Вопреки ожиданиям, Бублику хватило двух сетов для победы над литовским теннисистом — 6:4, 6:3.
В четвертьфинале представительно Казахстана одержал волевую победу над французом Артуром Риндеркнешем — 5:7, 6:4, 6:2.
Бублик выиграл два матча подряд впервые после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он дошел до четвертьфинала.
На «пятисотнике» в Мюнхене он проиграл в первом круге словаку Алексу Молчану, а в Мадриде уступил в стартовом матче Стефаносу Циципасу.
В Риме Бублик мощно начал турнир, разгромив Себастьяна Баэса, но сразу после этого проиграл Лернеру Тьену.
Эту неделю Бублик проводит в статусе 10-й ракетки мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 2.18, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.68.
Прогноз: на «тысячнике» в Риме Саша проиграл американцу со счетом 6:4, 3:6, 5:7.
Вероятно, у них снова будет напряженный матч, все-таки это полуфинал. Также стоит обратить внимание, что Бублик выиграл 16 из 24-х предыдущих полуфиналов.
Но оптимальной в данном случае будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.