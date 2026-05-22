прогноз на матч турнира в Гамбурге, ставка за 2.22

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Томми Пола в полуфинале турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 22 мая, начало — в 18:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Де Минор — Пол с коэффициентом для ставки за 2.22.

Де Минор

Алекс вышел в полуфинал впервые с середины февраля, когда он стал победителем «пятисотника» в Роттердаме.

В первом раунде австралиец одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 3:6, 6:4, 6:3.

Во втором круге у Де Минора был непростой матч против испанца Алехандро Давидовича-Фокины — 6:2, 4:6, 6:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, Де Минор разгромил 16-ю ракетку мира Лучано Дардери — 6:0, 6:3.

На этой неделе Де Минор прервал серию из трех поражений. В середине апреля он проиграл сербу Хамаду Меджедовичу во втором круге «пятисотника» в Барселоне.

Прогнозы на теннис

В Мадриде Де Минор уступил в стартовом матче Рафаэлю Ходару со счетом 3:6, 1:6. На «Мастерсе» в Риме девятая ракетка мира проиграл в первом матче Маттео Арнальди.

Пол

Томми в первом раунде одержал разгромную победу над Итаном Куинном — 6:1, 6:3.

Во втором круге у американца была тяжелейшая встреча с Томасом Этчеверри.

Пол обыграл аргентинского теннисиста в матче с тремя тай-брейками — 6:7, 7:6, 7:6.

В четвертьфинале Пол одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 6:2, 7:5.

Пол провел десять матчей на грунте этой весной. На этом отрезке у него восемь побед и два поражения.

В начале апреле Пол выиграл домашний грунтовый турнир ATP 250 в Хьюстоне. В финале его соперником был аргентинец Роман Андрес Бурручага.

При этом он слабо выступил на недавних «Мастерсах» в Мадриде и Риме. В столице Испании Пол проиграл в стартовом матче аргентинцу Тиаго Тиранте, а на «тысячнике» в Вечном городе уступил в третьем круге итальянцу Лучано Дардери.

В прошлом году Пол выиграл 12 из 16-ти матчей на грунте, а его лучшим результатом на этом покрытии стал выход в четвертьфинал Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.66, победу Пола букмекеры предлагают за 2.21.

Прогноз: ранее Алекс выиграл пять из шести матчей против Томми. Правда, их предыдущая встреча, состоявшаяся в мае 2025-го на грунте в Риме, завершилась победой американца со счетом 7:5, 6:3.

Очевидно, что Пол способен создать интригу, но на этот раз он, вероятно, проиграет австралийцу, которому наконец-то удалось преодолеть спад.

2.22 Победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч Де Минор — Пол принесёт чистый выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 за 2.22.