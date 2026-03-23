прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 1.92

Россиянка Мирра Андреева сыграет против представительницы Канады Виктории Мбоко в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Мбоко с коэффициентом для ставки за 1.92.

Андреева

Мирра пропускала первый раунд, а во втором ее соперницей была Маккартни Кесслер.

Вопреки ожиданиям, россиянке понадобился дополнительный сет для победы над американской теннисисткой — 6:1, 6:7, 6:1.

В третьем круге Андреева выиграла у чешки Мари Боузковой — 7:6, 6:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Андреева выиграла два матча подряд впервые после Открытого чемпионата Австралии.

Ранее Мирра не смогла защитить титул сразу на двух крупных турнирах — в Дубае и Индиан-Уэллс.

В крупнейшем городе ОАЭ она проиграла в 1/4 финала американке Аманде Анисимовой. На калифорнийском «тысячнике» 18-летняя теннисистка разгромила аргентинку Солану Сьерру (6:0, 6:0), после чего сенсационно проиграла чешке Катерине Синяковой.



Мбоко

Виктория тоже не играла в первом круге, а во втором разгромила Анну Блинкову.

Талантливая теннисистка из Канады отдала россиянке лишь два гейма — 6:2, 6:0.

В третьем круге Мбоко остановила еще одну представительницу России — Анастасию Захарову.

В этом матче ей все-таки пришлось слегка понервничать, соперница хорошо играла во втором сете — 6:1, 7:5.

В этом году Мбоко провела 23 матча. На этом отрезке у нее 18 побед и пять поражений.

В середине февраля 19-летняя теннисистка дошла до финала на «тысячнике» в Дохе. В решающем матче она проиграла чешке Каролине Муховой.

На недавнем турнире в Индиан-Уэллс Мбоко добралась до четвертьфинала, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко (6:7, 4:6).

В текущем сезоне Мбоко выигрывала не менее трех матчей на всех турнирах, в которых принимала участие.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.85, победу Мбоко букмекеры предлагают за 1.95.

Прогноз: в январе Мирра разгромила Викторию в финале «пятисотника» в Аделаиде — 6:3, 6:1. В феврале канадская теннисистка взяла реванш, победив россиянку на турнире в Дохе — 6:3, 3:6, 7:6. Скорее всего, предстоящий матч тоже будет напряженным и затяжным. Андреева знает, что нужно делать в игре против этой соперницы, но то же самое сейчас можно сказать и про Мбоко.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Андреева — Мбоко позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.