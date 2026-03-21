прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.01

Американец Бен Шелтон сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шелтон — Шевченко с коэффициентом для ставки за 2.01.

Шелтон

Бен в текущем сезоне до сих пор провел лишь три турнира, но при этом у него уже есть несколько серьезных результатов.

В январе американский теннисист дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

В середине февраля Шелтон стал чемпионом «пятисотника» в Далласе. На этом турнире он выиграл у Габриэля Диалло, Адриана Маннарино, Миомира Кецмановича, Дениса Шаповалова и Тейлора Фрица.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Шелтон проиграл в третьем круге Лернеру Тьену. Позже стало известно, что как раз в те дни он переболел гриппом.

«Каждое утро просыпался и думал: "Не могу стоять, сил вообще нет". Просто пытался забирать простые очки на подаче. Каждый день надеялся почувствовать себя чуть лучше — но этого не происходило. Двигаться почти не мог, поэтому старался выигрывать короткие розыгрыши», — признался американец.

По словам Шелтона, сейчас он чувствует себя гораздо лучше.

Шевченко

У Саши в первом раунде был непростой матч против Маттео Арнальди.

После двух тяжелейших сетов итальянцу явно не хватило сил на решающую партию — 7:6, 6:7, 6:2.

В этом году представитель Казахстана провел уже 20 матчей. На этом отрезке у него 10 побед и такое же количество поражений.

В начале марта Шевченко прошел раунд в Индиан-Уэллс: после победы над японцем Сэ Симабукуро проиграл норвежцу Касперу Рууду.

Вскоре после этого он не смог пройти первый круг на «челленджере» в Финиксе, уступив Итану Куинну.

Лучшим результатом Шевченко в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.14, победу Шевченко букмекеры предлагают за 5.65.

Прогноз: несмотря на то, что американец успел восстановиться к турниру в Майами, все равно нет уверенности, что он легко подтвердит статус фаворита. Шевченко вполне способен создать интригу. Оптимальной здесь будет ставка на количество геймов.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Шелтон — Шевченко принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.01.