прогноз на матч турнира в Делрей-Бич, ставка за 1.9

Итальянец Флавио Коболли сыграет против американца Себастьяна Корды в полуфинале турнира ATP 250 в Делрей-Бич (США). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Коболли — Корда с коэффициентом для ставки за 1.99.

Коболли

Флавио попал в число сеяных в Делрей-Бич, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В стартовом матче итальянский теннисист одержал победу над французом Теренсом Атманом — 7:5, 6:4.

В четвертьфинале Коболли выиграл у представителя Гонконга Коулмена Вонга — 7:5, 6:7, 6:2.

На этой неделе Коболли прервал серию из четырех поражений.

В первые дни 2026-го он одержал победу над Стэном Вавринкой на United Cup, после чего не прошел ни раунда на Открытом чемпионате Австралии, в Монпелье и Далласе.

Корда

Себастьян впервые в сезоне выиграл три подряд матча на уровне основного тура.

В первом круге Корда одержал победу над Маккензи Макдональдом — 6:4, 7:5.

Во втором раунде он остановил еще одного соотечественника — Алекса Микельсена (6:3, 7:6).

В четвертьфинале Корда одержал волевую победу над норвежцем Каспером Руудом — 4:6, 6:2, 6:2.

На прошлой неделе американский теннисист дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Далласе: здесь он обыграл Майкла Чжэна и Фрэнсиса Тиафо, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 3.24, победу Корды букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: американец дважды обыграл итальянца в 2024-м — сначала на грунте в Риме, а потом на харде в Вашингтоне. Корда продлит серию побед над Коболли, если будет стабильно подавать первым мячом. В предстоящем матче у Флавио будет немного шансов на приеме.

Рекомендуемая ставка: победа Корды + тотал геймов больше 20,5 за 1.99.